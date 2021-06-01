Galatasaraylı Muslera'dan Copa America isyanı: Oynamak istemiyorum

Galatasaray'da Muslera, Uruguay Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu. Copa America'nın düzenlenmesine isyan eden başarılı kaleci, turnuvada oynamak istemediğini söyledi.



"FUTBOLCULAR BİRER PİYON!"



Önceliğinin sağlık olduğunu ve Copa America'da oynamak istemediğini belirten Muslera, "Futbolcular birer piyon. Nereye gitmemizi isterlerse oraya gidiyoruz.





Biz futbolcular hep sahada olmak istiyoruz, ama önceliğimiz sağlık. Kişisel görüşüm Copa America'nın oynanmaması yönünde. Ama profesyonel oyuncular olarak her duruma hazırlıklı olmalıyız." dedi.



13 Haziran-10 Temmuz tarihlerindeki Copa America'nın Kolombiya ve Arjantin'de oynanması planlanıyordu.



Ancak Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kolombiya'daki siyasi protestolar, Arjantin'de ise yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iki ülkenin ev sahipliğini iptal etmiş ve turnuvanın Brezilya'da oynanmasına karar vermişti.



