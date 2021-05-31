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Ve bomba patladı! İşte Agüero'nun yeni adresi...!!!

Manchester City ile sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız Sergio Aguero, Barcelona'ya transfer oldu. Arjantinli yıldız sağlık kontrollerinden geçti.

Spor / 31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:03
Ve bomba patladı! İşte Agüero'nun yeni adresi...!!!

Manchester City'nin sözleşmesi bu yaz sona eren Arjantinli yıldızı Sergio Agüero, İspanyol devi Barcelona'ya imza attı. Bir süredir Barcelona ile adı anılan Agüero'nun transferi resmen açıklandı.

Barcelona, bugün sağlık kontrolünden geçen 32 yaşındaki Arjantinli yıldız forvet Sergio Agüero'yu kadrosuna kattığını internet sitesinden duyurdu. Manchester City ile sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan futbolcunun, 1 Temmuz'dan itibaren Barcelona ile yaptığı kontrat geçerli olacak.

Agüero ile 2 sezonluk anlaşmaya varıldığını açıklayan Barcelona, oyuncunun tek taraflı serbest kalma bedelini 100 milyon avro olarak belirledi.

Arjantinli futbolcu, bugün basına tanıtılacak.

ERIC GARCIA DA BARCELONA'DA

Diğer yandan İspanyol basını, Manchester City'nin savunma oyuncusu Eric Garcia'nın Barcelona için sağlık kontrolünden geçtiğini ve transferin kısa sürede açıklanacağını bildirdi.

20 yaşındaki İspanyol futbolcunun da yarın basına tanıtılması öngörülüyor.

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, sözleşmesi sona eren Lionel Messi'nin de takımda kalması için görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiğini söylemişti.

Lionel Messi


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