Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 38. haftasında 28 ve 29 Nisan'da oynanacak 9 müsabakada görev alacak hakemler şöyle:



28 Nisan Çarşamba:



16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük



16.00 Göztepe-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu



16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya



20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen



20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır



29 Nisan Perşembe:



16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus



16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy



20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep: Hüseyin Göçek



20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu