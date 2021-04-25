Harun Tekin'in büyük hatası tribündeki Altay Bayındır'ı da yıktı

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrasında eldivenleri devralan Harun Tekin, Kasımpaşa mücadelesinde büyük bir hata yaptı ve kalesinde golü gördü.



Takım pasla çıkmak isterken topu rakibine kaptıran Harun Tekin, kalesinde golü gördükten sonra büyük üzüntü yaşarken kameralar Altay Bayındır'ı gösterdi.



Genç file bekçisi Harun'un hata aptığı esnada en az onun kadar pozisyona üzülürken bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.