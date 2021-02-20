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Mesut Özil İslam hazımsızlığıyla tepki çeken Fatih Altaylı'ya dersini verdi!

Fatih Altaylı, Fenerbahçe'nin yeni transferi yıldız futbolcu Mesut Özil'in dini paylaşımlar yapmasını hazmedememiş ve tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'ye geldiğinden bu yana yersiz eleştirilere kulaklarını tıkayan Mesut Özil son yaptığı Cuma paylaşımında isim vermeden Fatih Altaylı'ya gereken yanıtı verdi.

Spor / 20 Şubat 2021 Cumartesi 09:10
Mesut Özil İslam hazımsızlığıyla tepki çeken Fatih Altaylı'ya dersini verdi!

Geçtiğimiz hafta yaptığı Cuma paylaşımında Hindistan'dan bir cami görseli koyan Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, hazımsız Fatih Altaylı tarafından yersiz bir şekilde eleştirilmişti. Mesut Özil bir hafta sonra yine Cuma paylaşımıyla gündeme geldi.

Fatih Altaylı, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in dini paylaşımlar yapmasını eleştirmiş 'Mesut Özil'i sosyal medya hesabı üzerinden izleyenler Özil Fenerbahçe'ye futbolcu olarak mı geldi yoksa Fenerbahçe Camii'ne imam mı oldu ayırt etmekte zorluk çekebilirler' şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

ALTAYLI'DAN HAZIMSIZ SÖZLER: TÜRKİYE'DE ONLARCA CAMİ DURURKEN...

Altaylı ayrıca 'Mesut, dünyadan milyonlarca kişinin takip ettiği sosyal medya hesabına Fenerbahçe forması ile ellerini açıp bir cami önünde dua ettiği bir fotoğraf koydu. 'Ne güzel' diyecekseniz demeyin. Çünkü Mesut Özil'in önünde dua ettiği camii Türkiye'den değil. Türkiye'deki onlarca dünya güzeli camii dururken, Ayasofya, Süleymaniye, Selimiye, Sultanahmet gibi her biri bir başyapıt onlarca şahane camimiz varken ve milyonlarca uluslararası takipçili bir hesapta Türkiye'nin tanıtımına bir nebze olsun katkı yapmak mümkünken, Özil koya koya Hindistan'dan Jama Camii'nin fotoğrafını koyuyor. Ben de haliyle 'Acaba bir sonraki transfer Hindistan'a mı acaba' diye düşünüyorum' diye yazmıştı.

MESUT ÖZİL'DEN FATİH ALTAYLI'YA TOKAT GİBİ YANIT

Türkiye'ye geldiğinden bu yana eleştirilere kulaklarını tıkayan Mesut Özil dün yaptığı Cuma paylaşımında isim vermeden Fatih Altaylı'ya gereken yanıtı verdi.



Mesut Özil, kendisini Türkiye'deki camileri paylaşmadığı için eleştiren Altaylı'ya 'İslam'ın milliyeti, coğrafi konumu veya etnik kökeni yoktur. Tanrı kalplerimize bakar. Jumma Mübarek tüm Müslüman Kardeşlerime' paylaşımıyla göndermede bulundu.

Mesut ÖzilHindistanFatih AltaylıFenerbahçe

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