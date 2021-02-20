Mesut Özil İslam hazımsızlığıyla tepki çeken Fatih Altaylı'ya dersini verdi!

Fatih Altaylı, Fenerbahçe'nin yeni transferi yıldız futbolcu Mesut Özil'in dini paylaşımlar yapmasını hazmedememiş ve tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'ye geldiğinden bu yana yersiz eleştirilere kulaklarını tıkayan Mesut Özil son yaptığı Cuma paylaşımında isim vermeden Fatih Altaylı'ya gereken yanıtı verdi.