  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,49 - 16,52
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Barcelona'dan Yusuf Demir kararı! Sezon sonuna kadar oynamayacak...

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona sezon başında Rapid Wien'den kiraladığı Yusuf Demir için kararını verdi. Mali sıkıntılarla boğuşan Katalan ekibi, teknik direktör Xavi'nin raporu doğrultusunda devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı.

Barcelona'dan Yusuf Demir kararı! Sezon sonuna kadar oynamayacak...
Ekleme: 15.12.2021 - 14:52 Güncelleme: 15.12.2021 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
Barcelona'dan Yusuf Demir kararı! Sezon sonuna kadar oynamayacak...
Barcelona sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den kiraladığı Yusuf Demir için kararını verdi. Mali sıkıntılarla boğuşan Katalan ekibinde teknik direktör Xavi'nin transfer planı ortaya çıktı.

Barcelona, 18 yaşındaki Yusuf Demir'i 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla sezon başında Rapid Wien'den kiralamıştı.

Mali sıkıntılarla boğuşan Katalan ekibi, Yusuf'un bonservisini almak için ocak ayında Rapid Wien'e 10 milyon Euro ödemek zorunda.

SKY Almanya'nın haberine göre Barcelona, Ocak ayında 10 milyon Euro ödememek için Rapid Wien'den kiraladığı Yusuf Demir'i sezon sonuna kadar oynatmama kararı aldı.

Sözleşmede 10 maç oynaması durumunda opsiyon devreye girecek olan Yusuf bu sezon 9 maçta forma giydi.

Yusuf Demir, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 9 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.

Oyun tarzıyla Messi'yi andıran Türk asıllı kanat oyuncusu Avusturya Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

Haberde, Xavi'nin devre arası transfer listesinde birçok yıldızın yer aldığı ve Barcelona'nın daha çok bonservisi elinde olan futbolculara yöneleceği belirtildi.

İstanbul'da suya zam!
PKK'nın Avrupa'daki merkezinin Belçika olduğu belgelendi: 'Devrim' vergisi adı altında haraç topluyorlar!
Almanya'dan Rusya'ya çok sert Ukrayna uyarısı!
2 Milyonluk makam aracıyla gezen CHP’li Başkan vatandaşın suyuna göz dikti
CHP'li isimden Millet İttifakı'ndaki adaylık krizine dair çarpıcı sözler: 'Aday olmayı kendisi de istemiyor'
İBB’de beş kişinin daha terörle bağı çıktı!
İmamoğlu bu projeye de çöktü! Balat'ta restorasyon karmaşası
İyi Partili Şenol Sunat'tan Fuat Oktay'a: Sayın FO
AK Parti'den ekonomik OHAL iddialarına çok net yanıt: Saçma sapan bir iddia, kimsenin aklından bu geçmesin
Aşiret çocuğu Özgür Demirtaş, Rolex saati pahalılandığı için mi öfkeli? İşte CNN Türk canlı yayınında yaşananlar...
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu paylaştı! İşte en çok vakanın arttığı il
Kanlı plan son anda önlenmişti! Kandil’in kodları çözüldü! Tam 37 kez…
CHP'li belediyelerdeki usulsüzlük Sayıştay raporunda! İstanbul, Ankara ve İzmir: Usulsüzlük, kayırmacılık, borç batağı
Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var...
Yeni yargı paketinde vatandaş için dev adım
Tunceli dağları temizlendi: PKK’nın sözde ‘Doğu cephesi’ çökertildi!
İstanbul'da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi! Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak
İstanbul'da yağmur yağdı trafik kilitlendi!
Kaçak içki ticaretine “Zehir” baskını
Asgari ücret 2022 için kritik rakamlar: Yeni yılda Asgari ücrete prim dopingi
Türkiye Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağlamıştı! O ayrıntı yürek dağladı

Türkiye Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağlamıştı! O ayrıntı yürek dağladı

İstanbul'da tuhaf yasak! Yıllar önce yaşandı, sebebi ‘pes artık’ dedirtti

İstanbul'da tuhaf yasak! Yıllar önce yaşandı, sebebi ‘pes artık’ dedirtti

Japon bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

Japon bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

Güney Koreli süt firmasından skandal reklam! Kadınları inek olarak gösterdiler

Güney Koreli süt firmasından skandal reklam! Kadınları inek olarak gösterdiler

Türkiye'deki tek örnek: Defineciler talan etti

Türkiye'deki tek örnek: Defineciler talan etti

TikTok fenomenliği 47 yıllık evliliğin sonu oldu!

TikTok fenomenliği 47 yıllık evliliğin sonu oldu!