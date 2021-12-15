Barcelona'dan Yusuf Demir kararı! Sezon sonuna kadar oynamayacak...

Barcelona sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den kiraladığı Yusuf Demir için kararını verdi. Mali sıkıntılarla boğuşan Katalan ekibinde teknik direktör Xavi'nin transfer planı ortaya çıktı.Barcelona, 18 yaşındaki Yusuf Demir'i 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla sezon başında Rapid Wien'den kiralamıştı.Mali sıkıntılarla boğuşan Katalan ekibi, Yusuf'un bonservisini almak için ocak ayında Rapid Wien'e 10 milyon Euro ödemek zorunda.SKY Almanya'nın haberine göre Barcelona, Ocak ayında 10 milyon Euro ödememek için Rapid Wien'den kiraladığı Yusuf Demir'i sezon sonuna kadar oynatmama kararı aldı.Sözleşmede 10 maç oynaması durumunda opsiyon devreye girecek olan Yusuf bu sezon 9 maçta forma giydi.Yusuf Demir, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 9 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.Oyun tarzıyla Messi'yi andıran Türk asıllı kanat oyuncusu Avusturya Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.Haberde, Xavi'nin devre arası transfer listesinde birçok yıldızın yer aldığı ve Barcelona'nın daha çok bonservisi elinde olan futbolculara yöneleceği belirtildi.