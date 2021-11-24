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Galatasaray Avrupa Ligi Maçı Ne Zaman? Galatasaray Marsilya Maçı Saat Kaçta? Galatasaray Marsilya Maçı Hangi Kanalda?

Galatasaray, Avrupa Ligi E Grubu 5. Hafta grup aşamasına katılacak. Galatasaray evinde Marsilya ile oynayacak. Sarı-kırmızılı takım 8 puanla grup birincisi olmuştu. Peki Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Marsilya Maçı Saat Kaçta? Galatasaray Marsilya Maçı Hangi Kanalda?

Ekleme: 24.11.2021 - 09:19 Güncelleme: 24.11.2021 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Avrupa Ligi Maçı Ne Zaman? Galatasaray Marsilya Maçı Saat Kaçta? Galatasaray Marsilya Maçı Hangi Kanalda?
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 5. hafta mücadelesinde Marsilya ile karşılaşacak. Son 4 maçın 2'sini kazanan Galatasaray diğer ikisinde berabere kaldı. Marsilya ile ilk maçta berabere kalan sarı-kırmızılılar ikinci turda galibiyet için yarışacak. Peki Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Marsilya Maçı Saat Kaçta? Galatasaray Marsilya Maçı Hangi Kanalda? İşte Galatasaray Marsilya maçı detayları...


Galatasaray Avrupa Ligi Maçı Ne Zaman?


Galatasaray, daha önce berabere kaldığı Marsilya ile Avrupa Ligi 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray Marsilya maçı 25 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

Galatasaray Avrupa Ligi Maçı Ne Zaman? Galatasaray Marsilya Maçı Saat Kaçta? Galatasaray Marsilya Maçı Hangi Kanalda?

Galatasaray Marsilya Maçı Hangi Kanalda?


Karşılaşma, Galatasaray'ın ev sahipliğinde Nef Stadı'nda oynanacak. Galatasaray Marsilya EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray Marsilya Maçı Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Avrupa Ligi 5. Hafta Galatasaray Marsilya Maçı biletleri passo.com.tr ve Aslanlıyol Passolig gişelerinden temin ediliyor. Biletler 125 ile 1250 lira arasında değişiyor.


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