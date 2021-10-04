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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar resmen ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Akdeniz ekibinin başında çıktığı 46 maçta 14 galibiyet aldı.

Ekleme: 4.10.2021 - 22:44 Güncelleme: 4.10.2021 - 22:44 / Editör: Ozge Selin
Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar resmen ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli teknik adam, Akdeniz ekibinin başında çıktığı 46 maçta 14 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 16 beraberlik aldı.

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