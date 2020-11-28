Aynı takımdan 21 futbolcu koronavirüse yakalandı!

TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor'da 21'i futbolcu 30 kişinin daha koronavirüse yakalandı. Böylece turuncu beyazlılarda toplam vaka sayısı 40'a yükseldi.