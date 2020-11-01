Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında 11'ler belli oldu

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki zorlu mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Siyah-beyazlılar ligde 5 maç sonunda 7 puan toplarken, Malatya ekibi ise 6 karşılaşma sonunda 8 puana ulaştı. Beşiktaş - Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu.