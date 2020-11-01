Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki zorlu mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Siyah-beyazlılar ligde 5 maç sonunda 7 puan toplarken, Malatya ekibi ise 6 karşılaşma sonunda 8 puana ulaştı. Beşiktaş - Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar ile Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Yeni Malatyaspor arasındaki maç, beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU...
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Ahmed, Tetteh, Semih, Hafez, Youssouf, Zeki, Kubilay.