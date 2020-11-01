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Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki zorlu mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Siyah-beyazlılar ligde 5 maç sonunda 7 puan toplarken, Malatya ekibi ise 6 karşılaşma sonunda 8 puana ulaştı. Beşiktaş - Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu.

Spor / 01 Kasım 2020 Pazar 18:26
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında 11'ler belli oldu

Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar ile Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Yeni Malatyaspor arasındaki maç, beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Ahmed, Tetteh, Semih, Hafez, Youssouf, Zeki, Kubilay.

Yeni MalatyasporHamza HamzaoğluBeşiktaş

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