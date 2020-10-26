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Manchester United forması giyen Paul Pogba Fransa Milli Takımı'nı bıraktı! İslam düşmanı Macron'a patladı

Emmanuel Macron'un terörizmi İslam ile bağdaştıran sözleri sonrasında Fransa'da yaşayan Müslümanlar ayaklandı. Bu tepkilerin en ağırı ise İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United forması giyen Paul Pogba'dan geldi. Gine asıllı Fransız futbolcunun, İslam düşmanı Macron'un sözleri sonrası Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı iddia edildi. Peki Paul Pogba, Fransa Milli Takımı'nı bıraktı mı? İşte o iddianın ayrıntıları.

Spor / 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:19
Manchester United forması giyen Paul Pogba Fransa Milli Takımı'nı bıraktı! İslam düşmanı Macron'a patladı

İslam düşmanı Emmanuel Macron'un terörizmi İslam ile bağdaştıran sözleri sonrasında Fransa'da yaşayan Müslümanlar adeta ayaklandı. Macron'un skandal ifadelerinden geri adım atmamasının ardından Fransa Milli Futbol Takımı oyuncularından Paul Pogba radikal bir karara imza attı.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Pogba, Macron'un İslam üzerine yapmış olduğu açıklamalar sonrasında milli takım kariyerinin sonlandırdı.

Konuyla ilgili resmi bir bildirim yapılmazken Pogba'nın bir sonraki milli arada Fransa forması giymeyeceği aktarıldı.

Orta doğu basınında yer alan haberlerde ise Fransa'da yaşanan terör olaylarıyla ilgili olarak İslam'ı suçlama gafletinde bulunan Macron'un bu tutumu sonrasında Pogba'nın da ülkesindeki Müslümanlar adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.

Müslüman futbolcu Pogba, 2016 yılında 105 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'tan Manchester United'a transfer olmuştu. Pogba, Fransa Milli Takımı ile 2018'de Dünya Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Fransa

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