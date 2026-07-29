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Temsilcimiz 3 Puan Peşinde! İşte Muhtemel 11'ler

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda karşılaşacak.

Ekleme: 29.07.2026 - 10:21 Güncelleme: 29.07.2026 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Sanchez, Janza, Sadilek, Dietz, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Mücadeleyi, Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Romain Devillers ve Nico Claes yapacak.

Temsilcimiz 3 Puan Peşinde! İşte Muhtemel 11'ler

TUR İÇİN GALİBİYET VEYA BERABERLİK YETİYOR
Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak.

Ev sahibi ekibin 1 farklı galibiyeti durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde sonuç değişmezse seri penaltı atışları turu geçen tarafı belirleyecek.

Gornik Zabrze'nin 2 ve daha farklı galibiyeti durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

Sarı-lacivertliler, rakibini elemesi durumunda 3. eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz 3 Puan Peşinde! İşte Muhtemel 11'ler

MAÇ KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer alıyor:

“Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.”

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 302. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 301 müsabakada 119 galibiyet elde ederken 65 beraberlik yaşadı.

Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 301 mücadelede rakip fileleri 410 kez havalandırdı, kalesinde 423 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 44. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 44. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 43 karşılaşmada 16 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 13 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 maçı ise mağlup tamamladı.

Sarı-lacivertliler, 43 müsabakada 63 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 51 gole engel olamadı.
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