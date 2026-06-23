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Dünya Kupası'nda Rekor Kırdık! 62 Şut, Sıfır Gol...

2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük umutlarla katıldık ama hayal kırıklığıyla dönüyoruz. Ay-yıldızlılar, Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarında toplam 62 şut çekmesine rağmen gol atamazken bu performans, 1966'dan bu yana tutulan Dünya Kupası istatistiklerinde eşi benzeri görülmemiş bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Dünya Kupası'nda Rekor Kırdık! 62 Şut, Sıfır Gol...
Ekleme: 23.06.2026 - 13:27 Güncelleme: 23.06.2026 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
2026 FIFA Dünya Kupası'na Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi yıldız isimlerle katılan ay-yıldızlılar, beklentilerin altında kalan bir performans sergileyerek turnuvaya veda etti.

İngiliz spor yayını The Athletic'in analizine göre Türkiye, Avustralya ve Paraguay maçlarında toplam 62 şut çekmesine rağmen gol bulamadı.

1966 yılından bu yana tutulan Dünya Kupası verilerinde, iki maçlık süreçte bu kadar çok şut çekip gol atamayan başka bir takım bulunmuyor.

BEKLENEN GOL 3,6'YDI
İstatistikler, Türkiye'nin hücumda üretken görünmesine rağmen bitiricilikte ciddi sorun yaşadığını ortaya koydu.

Ay-yıldızlı ekibin iki maçta ürettiği toplam beklenen gol (xG) değeri 3,6 olarak hesaplandı. Bu veri, pozisyon kalitesine göre Türkiye'nin söz konusu süreçte yaklaşık dört gol bulmasının beklendiğini gösterdi.

Ancak hücum tercihlerinin önemli bölümü düşük kaliteli şutlardan oluştu. Türkiye'nin çektiği şutların yüzde 51,4'ü ceza sahası dışından gelirken toplam 29 şutun, 24 metre veya daha uzak mesafelerden kullanıldığı belirtildi.

Dünya Kupası'nda Rekor Kırdık! 62 Şut, Sıfır Gol...

YILDIZLAR ÇARE OLMADI
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, rakip savunmaları açmakta ve organize hücum üretmekte zorlandı.

Turnuvada:

Kenan Yıldız 12 şut,

Arda Güler 11 şut,

Hakan Çalhanoğlu ise 11 şut çekti.

Özellikle Arda Güler'in turnuva boyunca yaptığı 11 gol girişiminin hiçbirinin filelerle buluşmaması dikkat çekti.

Toplamda 14 farklı Türk futbolcu gol girişiminde bulunurken, bu çeşitlilik de skora yansımadı.

Dünya Kupası'nda Rekor Kırdık! 62 Şut, Sıfır Gol...

10 KİŞİLİK PARAGUAY'A GOL ATAMADIK
Türkiye'nin gol şanslarından biri, Paraguay karşısında ortaya çıktı.

Rakip takımda Miguel Almiron'un kırmızı kart görmesiyle Paraguay uzun süre 10 kişi mücadele etmesine rağmen Ay-yıldızlı ekip, sayısal üstünlüğünü değerlendiremedi.

Karşılaşmanın son dakikalarında Merih Demiral'ın kafa vuruşu umutları yeşertse de top auta çıktı ve Türkiye, Dünya Kupası'na gol atamadan veda etti.

Analizler, Türkiye'nin yüksek şut sayısına rağmen düşük pozisyon kalitesi, etkisiz hücum organizasyonları ve zayıf bitiricilik nedeniyle turnuvadan erken elendiğine işaret ediyor.

Dünya Kupası'nda Rekor Kırdık! 62 Şut, Sıfır Gol...
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