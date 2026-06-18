Fenerbahçe İsmail Kartal'ı Resmen Duyurdu!
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-lacivertlilerden KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi.
"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İSMAİL KARTAL'IN İLK YARDIMCISI BELLİ OLDU
İsmail Kartal'ın yardımcılığına Dirk Kuyt'ın getirildiği duyuruldu.
Sarı-lacivertlilerden KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi.
"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İSMAİL KARTAL'IN İLK YARDIMCISI BELLİ OLDU
İsmail Kartal'ın yardımcılığına Dirk Kuyt'ın getirildiği duyuruldu.