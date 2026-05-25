ANFIELD'DA BİR DEVRİN SONU: SALAH VE ROBERTSON GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ!

Liverpool'un modern efsaneleri Mohamed Salah ve Andrew Robertson, sözleşmelerinin sona ermesiyle Anfield Road'a duygusal bir şekilde veda etti. Premier Lig'in son haftasında oynanan Brentford maçıyla Kırmızılar'a veda eden ikili, tribünlerin muhteşem koreografisi eşliğinde kulüp tarihine adlarını altın harflerle yazdırarak ayrıldı.

İngiltere Premier Lig’de 2025-2026 sezonunun 38. ve son hafta mücadelesinde Liverpool, evinde Brentford’ı ağırladı. Ancak Anfield Road’daki bu karşılaşma, skordan ziyade kulüp tarihine damga vuran iki ismin vedası nedeniyle tarihi bir güne sahne oldu. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, maçın ardından duygusal anlar yaşandı.

Anfield’da Özel Koreografi

Liverpool formasıyla kazanılmadık kupa bırakmayan Mohamed Salah ve Andrew Robertson, sözleşmelerinin bitimiyle birlikte son kez Kırmızılar için sahaya çıktı. Anfield tribünleri, iki efsane oyuncu için maç öncesi ve sonrasında özel koreografiler hazırlayarak sevgi selinde bulundu. Kulüp efsaneleri tarafından plaket takdim edilen 32 yaşındaki İskoç sol bek Robertson, tribünlerin desteğine alkışlarla ve gözyaşlarıyla karşılık verdi.

Maçta Eşitlik Bozulmadı

Arne Slot’un öğrencileri karşılaşmanın 58. dakikasında Curtis Jones’un attığı golle öne geçse de, Brentford 64. dakikada Kevin Schade ile karşılık verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 tamamlandı.

Liverpool Sezonu 5. Sırada Tamamladı

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla taçlandıran ancak bu yıl istikrarsız bir grafik çizen Liverpool, sezonu hayal kırıklığıyla kapattı. Slot'un ekibi, 38 maçlık maratonu 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 60 puanla 5. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi vizesi alamadı.

MÜZEYİ KUPAYLA DOLDURAN İKİLİNİN LIVERPOOL KARİYERİ