Beyaz Gazete
Neuer'in Görüntüsü Olay Oldu! 'Kariyerini Bitirdi'

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih'e 2 estetik gol birden atan milli futbolcumuz Arda Güler, 40'lık Alman efsane Manuel Neuer'e zor anlar yaşattı.

Ekleme: 16.04.2026 - 09:42 Güncelleme: 16.04.2026 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Bayern Münih'e 2-1 mağlup olan Real Madrid, rövanş müsabakasında Alman deviyle deplasmanda karşı karşıya geldi.

Real Madrid'in Bavyera devine konuk olduğu maçta jeneriklik gollere imza atan Arda Güler, Manuel Neuer'i 2 kez çaresi bırakmayı başardı.

NEUER'İ ÇERESİZ BIRAKTI
Allianz Arena'da oynanan müsabakanın 35. saniyesinde Neuer'in büyük hatasını gole çeviren Arda Güler, 29. dakikada bu kez frikikte sahne alarak estetik bir gole daha imza attı.

GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU
Arda'nın frikiğini çıkarmak isterken filelere adeta yapışan Alman efsane Manuel Neuer'in bu görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Neuer'in çaresiz kaldığı anları paylaşan sosyal medya kullanıcıları, milli futbolcumuz hakkında övgü dolu ifadeler kullanırken Alman eldiveni ise tiye alan yorumlar yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Manuel Neuer'i yerlerde sürükleyen futbolcular listesi, bir elin parmaklarını saymaya yetecek kadar kısa; Arda bu listeye girdi, bu şans değil; futboldan anlayanlar bunu çok iyi bilir...

- Arda Güler, Manuel Neuer'in kariyerini bitirmek istiyor. Bu inanılmaz.

- Manuel Neuer bir 404 hatası yaşıyor.

- Bir hafta önce, Manuel Neuer dünyanın en iyi kalecisi olarak övgüler alıyordu. Bu hafta ise ona "futbol seni bırakmadan önce futbolu terk et" denildi.

- Manuel Neuer ayrılmalı. Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ndeki neredeyse her önemli maçında bu tür maliyetli hatalar yapıyor.

- Yıllardır futbol izliyorum ve Manuel Neuer'ı hiç böyle görmemiştim. Arda Güler gerçekten olağanüstü bir yetenek, Real Madrid'de efsane olabilmek için bütün niteliklere sahip.

- Arda Güler, frikiğiyle Neuer'i tarihe gömmüş.
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Araç Muayenesinde Yeni Dönem! Bir Devir Kapanıyor

Google'dan Web Sitelerine Acil Uyarı! Bu İşlemi Yapanlar Cezalandırılacak

Scooterlerde Yeni Zorunluluk! Resmi Gazete'de Yayımlandı

2016'dan Beri Görülmedi! Türkiye'ye Geri Sayım

Erzurum'da Büyük Kayıp! 300 Bin Balık Telef Oldu

