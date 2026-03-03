Alanyaspor Galatasaray'ı Konuk Ediyor! İşte Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, A Haber'den yayınlanacak.Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada Fethiyespor'u 2-1 ve üçüncü haftada da İstanbulspor'u 3-1 yendi. Grupta en üst sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle 4'te 4 yapmayı hedefliyor.Alanyaspor ise grupta 7 puanla 2. sırada yer alıyor.ALANYASPOR: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Fatih, Makouta, Ruan, Hagi, İbrahim, GüvenGALATASARAY: Günay, Gökdeniz, Kaan, Singo, Jakobs, Nhaga, İlkay, Can, Asprilla, Lang, AhmedSTAT: Alanya ObaHAKEM: Çağdaş AltaySAAT: 20:30YAYIN: A HaberÖte yandan haftasonu oynanacak Beşiktaş derbisini de düşünerek kadrosunda rotasyon yapan Galatasaray'da taraftarların merakla performansını beklediği Renato Nhaga ve Can Armando Güner'in Alanyaspor mücadelesinde ilk 11'de yer alması bekleniyor.Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 9 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında organizasyonda 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 22 kez rakip fileleri havalandırırken 7 gol yedi.Sarı-kırmızılı ekip, son 5 resmi müsabakada kalesinde 9 gol gördü.Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 3-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında son olarak gol yemeyen Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından ligde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 müsabakaya çıktı.Galatasaray, söz konusu süreçte Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor'dan birer, Konyaspor'dan 2, İtalyan temsilcisi Juventus'tan ise 2 maçta toplamda 5 gol yedi.Galatasaray son olarak ligde de sahasında geçtiğimiz cumartesi günü Alanyaspor'u ağırlamış ve rakibini 3-1 yenmişti.