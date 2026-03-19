  • USD: 44,13 - 44,21
  • EURO: 50,92 - 51,01
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatsaray Açıkladı! Osimhen Ve Lang'dan Kötü Haberler Geldi

Galatasaray'ın yıldız ismi Noa Lang'ın reklam panosuna sıkışan parmağı koptu, oyuncu operasyon geçirecek.

Ekleme: 19.03.2026 - 09:14 Güncelleme: 19.03.2026 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Temsilcimize maçın ikinci yarısında kötü bir haber geldi.

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Noa Lang'ın reklam panosuna sıkışan parmağında kesik oluştu.

PARMAĞI SIKIŞTI

Mücadelenin 76. dakikasında sol kanatta Lang'ın kontrol edemediği top oyun alanı dışına çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Hollandalı futbolcunun parmağı reklam panosuna sıkıştı.

SEDYEYLE KENARDA

Parmağında kesik oluşan Noa Lang, yaklaşık 5 dakikalık tedavinin ardından sedyeyle sahayı terk etti.

Noa Lang'ın yerine 80. dakikada oyuna Mauro Icardi girdi.

OPERASYON GEÇİRECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Noa Lang'ın parmağı koptu, oyuncu operasyon geçirecek.

"ÇOK CANI YANIYORDU"

Liverpool'un savunma oyuncusu Jeremie Frimpong, "Lang'ın yanına bakmaya gittiğimde birkaç kişi parmağının yarısının koptuğunu söyledi. Çok canı yanıyordu." dedi.

