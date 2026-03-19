Galatsaray Açıkladı! Osimhen Ve Lang'dan Kötü Haberler Geldi
Galatasaray'ın yıldız ismi Noa Lang'ın reklam panosuna sıkışan parmağı koptu, oyuncu operasyon geçirecek.
Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.
Temsilcimize maçın ikinci yarısında kötü bir haber geldi.
Galatasaray'ın hücum oyuncusu Noa Lang'ın reklam panosuna sıkışan parmağında kesik oluştu.
PARMAĞI SIKIŞTI
Mücadelenin 76. dakikasında sol kanatta Lang'ın kontrol edemediği top oyun alanı dışına çıktı.
Bu sırada dengesini kaybeden Hollandalı futbolcunun parmağı reklam panosuna sıkıştı.
SEDYEYLE KENARDA
Parmağında kesik oluşan Noa Lang, yaklaşık 5 dakikalık tedavinin ardından sedyeyle sahayı terk etti.
Noa Lang'ın yerine 80. dakikada oyuna Mauro Icardi girdi.
OPERASYON GEÇİRECEK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Noa Lang'ın parmağı koptu, oyuncu operasyon geçirecek.
"ÇOK CANI YANIYORDU"
Liverpool'un savunma oyuncusu Jeremie Frimpong, "Lang'ın yanına bakmaya gittiğimde birkaç kişi parmağının yarısının koptuğunu söyledi. Çok canı yanıyordu." dedi.
