Temsilcimiz Liverpool'a Konuk Oluyor! İşte Muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool deplasmanına konuk olacak.

Ekleme: 18.03.2026 - 12:27 Güncelleme: 18.03.2026 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak.

Anfield Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi.

ÇEYREK FİNALE ÇIKMAK İÇİN SAHADAYIZ

Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

"Cimbom" Liverpool ile sahasında yaptığı son 16 turu ilk maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a çeyrek finale yükselebilmesi için beraberlik yeterli olacak.

Bir farklı yenilgide maç uzatmalara giderken, 2 ve üstü farkla mağlubiyet durumunda ise Galatasaray Avrupa'ya havlu atacak.

Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Temsilcimiz Liverpool'a Konuk Oluyor! İşte Muhtemel 11'ler

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Noa Lang, Osimhen.

BU SEZON 3. RANDEVU

Galatasaray, bu sezon Liverpool ile üçüncü kez karşılaşacak. Lig etabının ikinci haftasında karşılaştığı İngiliz temsilcisini 1-0'lık skorla yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına son 16 turunda çıktı.

Galatasaray, bu mücadeleyi de aynı skorla kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etti.

Galatasaray, güçlü rakibini bir kez daha mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırabilmek için ter dökecek.

Temsilcimiz Liverpool'a Konuk Oluyor! İşte Muhtemel 11'ler

SANCHEZ CEZALI

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sarı kart cezası nedeniyle rövanş maçında forma giyemeyecek.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 UEFA Şampiyonlar Ligi maçının tamamında forma giyen Sanchez, son Liverpool müsabakasında üçüncü sarı kartını gördü.

Cezalı duruma düşen tecrübeli stoper, sahadaki yerini alamayacak.

Cezalı Sanchez haricinde eksik oyuncu bulunmayan Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, statü gereği süre alamayacak.
Ramazan Bayram Öncesi Denetimler Sıklaştı! Fahiş Fiyat Ve Stokçuluğa Yakın Takip
Bakanlık Yalanladı! '4 Bin 500 TL Bayram Desteği' Paylaşımlarına...
5 Saatlik Yol 6 Dakikaya İndi! Çanakkale Köprüsü'nden Ekonomiye Büyük katkı
MSB Açıkladı! Adana'ya Yeni Patriot Sistemi Kuruluyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Çanakkale Zaferi mesajı! 'Hiçbir Muhasım Odak Türk Milletine Ve Türkiye Cumhuriyeti’ne Zincir Vuramayacaktır'
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in İftiralarına Yanıt! 'O Belgeler Kesinlikle Sahte Ve Düzmece Belgeler'
Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz! Karar Resmi Gazetede
İşte Trump'ın Hedefindeki Ülke! 'Güzel Manzaraları Var'
Hürmüz ABD'nin Sonu Olabilir! Filozof Yatırımcı Dalio'dna Çarpıcı Analiz
13 Gün Kaldı! 5G ile Türkiye’de İnternette Yeni Dönem Başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi Mesajı! 'Tarihi Bir Dönüm Noktası Olmuştur'
Asansörde Pijamalı Dehşet! İstanbul'da Kan Donduran Görüntüler
AK PARTİ’DEN ÇOCUKLARA ANLAMLI İFTAR: 500 ÇOCUĞA BAYRAM SEVİNCİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu! 'Her cepheden hakikat savaşı veriyoruz'
İftiraya Geçit Yok! Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e 'Algı Operasyonu' Çıkışı
Yunan Basını Baykar’ı Gündeme Taşıdı! Türkiye Avrupa Savunmasında Etkisini Artırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Camii Açılışında Konuştu! 'Değerlerimize Sahip Çıkacağız'
Fenomen Testo Taylan Gözaltında! Kadınları Aşağılayan O Görüntüler Tepki Çekmişti
Trump'ın Planı Felaketle Sonuçlanacak! Hürmüz Operasyonunun Riskleri Gün Yüzüne Çıktı
KKTC'de Birliklere Denetleme! Orgeneral Tokel Bölgeye Gitti
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Bu Chrome Eklentisini Hemen Kaldırın! 1 Milyondan Fazla Kullanıcısı Vardı

Bu Chrome Eklentisini Hemen Kaldırın! 1 Milyondan Fazla Kullanıcısı Vardı

İslam Memiş'ten Altın İçin 'Kuvvetli Düşüş' Uyarısı! 'İran'ın Dediği Olursa...'

İslam Memiş'ten Altın İçin 'Kuvvetli Düşüş' Uyarısı! 'İran'ın Dediği Olursa...'

Bayram Öncesi Müjde Verildi! İstanbulkart’ı Olan Ücretsiz Yararlanacak

Bayram Öncesi Müjde Verildi! İstanbulkart’ı Olan Ücretsiz Yararlanacak

WhatsApp’ta Yeni Dönem! İşte Gelen Yeni Özellik

WhatsApp’ta Yeni Dönem! İşte Gelen Yeni Özellik

Uzmanından “Geçmeyen Öksürük” Uyarısı! Altından O Hastalık Çıkabilir

Uzmanından “Geçmeyen Öksürük” Uyarısı! Altından O Hastalık Çıkabilir