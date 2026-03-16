Trendyol Süper Lig Programı Belli Oldu! İşte Bu Hafta Oynanacak Maçlar

Trendyol Süper Lig'in 27. haftası, yarın oynanacak Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlayacak.Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın perdesi yarın oynanacak kritik karşılaşmayla açılacak. Ligde zirve yarışını ve alt sıralardaki mücadeleyi yakından ilgilendiren maçların oynanacağı haftada futbolseverleri yoğun bir program bekliyor. Trendyol Süper Lig'in 27. haftası yarın oynanacak Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşmayla başlayacak. Kadıköy'de oynanacak mücadeleyle birlikte haftanın ilk düdüğü çalınacak ve ligde yeni bir maraton başlayacak. Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda alınacak sonuçlar hem zirve hattını hem de Avrupa kupalarına katılım mücadelesini doğrudan etkileyecek.Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Trabzonspor deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönerek üst sıralardaki iddiasını sürdürmek isterken, Eyüpspor ise sahasında sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefleyecek.Bir diğer önemli mücadelede ise Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip taraftarı galibiyet ararken, Kasımpaşa ise deplasmanda puan ya da puanlar alarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlayacak.Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor'un Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynayacakları karşılaşmalar, yoğun fikstür nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil eden iki takımın maçlarının yeni tarihleri ilerleyen günlerde netlik kazanacak.Trendyol Süper Lig'de 27. hafta programı ise şöyle:20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK16.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor20.00 RAMS Başakşehir - Antalyaspor20.00 Eyüpspor - Trabzonspor16.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa20.00 Konyaspor - Gençlerbirliği