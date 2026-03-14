Galatasaray Başakşehir'i Konuk Ediyor! İşte Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, bu akşam sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Ekleme: 14.03.2026 - 11:20 Güncelleme: 14.03.2026 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Batuhan Kolak yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Singo, Davinson, Eren, Torreira, İlkay, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.

RAMS BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Fayzullayev, Selke.

STAT: RAMS Park
HAKEM: Batuhan Kolak
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY 4 PUANLIK FARKLA LİDER
Süper Lig'de 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 61 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftaya lider girdi.

RAMS Başakşehir ise 12 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle 42 puan elde etti ve 5. sırada yer aldı.

İKİ TAKIM ARASINDA BU SEZON 3. RANDEVU
Galatasaray ile RAMS Başakşehir, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Ligin 9. haftasında iki takım arasında oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası gruplarının ilk haftasında RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi de Galatasaray 1-0 kazandı.

OKAN BURUK CEZALI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası sebebiyle RAMS Başakşehir maçında takımının başındaki yerini alamayacak.

Beşiktaş ile geçen hafta oynanan derbinin son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Buruk, yarın eski takımının karşısında maça çıkamayacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI VE LEROY SANE DE CEZALI
Galatasaray'da Alman futbolcu Leroy Sane ile milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, cezaları nedeniyle bu akşamki müsabakada forma giyemeyecek.

Beşiktaş derbisinde geçen hafta doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Sane ile sezon içerisindeki 4. sarı kartını gören Abdülkerim Bardakcı, cezalarından dolayı yarınki müsabakada görev yapamayacak.
İftiraya Geçit Yok! Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e 'Algı Operasyonu' Çıkışı
Yunan Basını Baykar’ı Gündeme Taşıdı! Türkiye Avrupa Savunmasında Etkisini Artırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Camii Açılışında Konuştu! 'Değerlerimize Sahip Çıkacağız'
Fenomen Testo Taylan Gözaltında! Kadınları Aşağılayan O Görüntüler Tepki Çekmişti
Trump'ın Planı Felaketle Sonuçlanacak! Hürmüz Operasyonunun Riskleri Gün Yüzüne Çıktı
KKTC'de Birliklere Denetleme! Orgeneral Tokel Bölgeye Gitti
Mücteba Hamaney Ölümden Böyle Döndü! ABD-İsrail Saldırısından Kısa Süre Önce...
Bakan Şimşek İddiaları Yalanladı! Köprü Ve Otoyollar Satılmıyor
Bakan Bayraktar Açıkladı! Enerjide Kızılelma hedefi
Trump'tan Küba Açıklaması! 'Almak Benim İçin Onur Olacak'
Bayramda Yola Çıkacaklar Dikkat! Sabit Radar Noktaları Belli Oldu
'Nazar Benim Çocuğum Geri İstiyorum' Harabe Evde Çöp Yığınları Arasında Bulunmuştu
Ticaret Bakanlığı Açıkladı! 'Yabancı Yatırımlar...'
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu!
Milletvekilliğini Dokunulmazlık Kalkanı Yaptı! 'Para Kuleleri' Soruşturmasının Kilit ismi...
İlber Hoca'ya Son Veda! Sevenleri Yalnız Bırakmadı
BAHÇELİEVLER’DEN GAZZE’YE İYİLİK SOFRASI
Ömer Çelik'ten İsrail'e Tepki! 'Mescid-i Aksa'ya Saldırı, İnsanlığa Saldırıdır'
Kepez Kaymakamlığı Binasında Silah Sesleri Duyuldu! Çok Sayıda Ekip Bölgede
Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor! Bugün Hesaplara Yatırılacak
Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Çok kuvvetli kar geliyor...

Elon Musk'tan 'TeraFab' Hamlesi! 1 Hafta İçinde Açıklanacak

iOS 27 Nasıl Olacak? İşte İlk Bilgiler!

BYD Anavatanında Kan Kaybetti! Tesla Yükselişte!

WhatsApp’ta Yeni Dönem! İşte Gelen Yeni Özellik

Akıllı Telefon Pazarında Tarihi Beraberlik!

