Galatasaray’ın Turu Geçerse Kazanacağı Rakam Belli Oldu! Rekor Gelir İçin Sadece 90 Dakika

Galatasaray, taraftarı önünde Liverpool'u mağlup ederek 18 Mart'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisini eleyip çeyrek finale yükselmesi halinde ciddi bir gelir elde edecek.Cimbom, son 8 takım arasına kalmayı başarırsa UEFA'dan 12.5 milyon Euro daha kazanacak.Turnuvaya katılım payı olarak 18.62 milyon Euro alan Galatasaray, lig aşamasında elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlik sayesinde performans primlerinden 7 milyon Euro gelir sağladı.Bunun yanı sıra lig sıralamasından 5.08 milyon Euro, yayın gelirlerinden 8.41 milyon Euro ve UEFA katsayı payından 2.42 milyon Euro kazandı.Play-off turu oynadığı için 1 milyon Euro daha alan sarı-kırmızılılar, son 16 turuna yükselmenin ödülü olarak da 11 milyon Euro elde etti.Bu gelirlerle birlikte Galatasaray'ın kasasına giren toplam tutar 53.5 milyon Euro'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip çeyrek finale yükselirse bu rakam 66 milyon Euro'ya çıkacak.