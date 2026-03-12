  • USD: 44,03 - 44,11
Galatasaray’ın Turu Geçerse Kazanacağı Rakam Belli Oldu! Rekor Gelir İçin Sadece 90 Dakika

Liverpool’u İstanbul’da deviren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde son 8’e kalırsa UEFA’dan dev bir prim daha alacak. Sarı-kırmızılıların katılım payından yayın gelirine kadar toplam geliri belli oldu. İşte detaylar.

Ekleme: 12.03.2026 - 13:49 Güncelleme: 12.03.2026 - 13:55 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, taraftarı önünde Liverpool'u mağlup ederek 18 Mart'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisini eleyip çeyrek finale yükselmesi halinde ciddi bir gelir elde edecek.

12,5 MİLYON EURO DAHA

Cimbom, son 8 takım arasına kalmayı başarırsa UEFA'dan 12.5 milyon Euro daha kazanacak.

Turnuvaya katılım payı olarak 18.62 milyon Euro alan Galatasaray, lig aşamasında elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlik sayesinde performans primlerinden 7 milyon Euro gelir sağladı.

Bunun yanı sıra lig sıralamasından 5.08 milyon Euro, yayın gelirlerinden 8.41 milyon Euro ve UEFA katsayı payından 2.42 milyon Euro kazandı.

Play-off turu oynadığı için 1 milyon Euro daha alan sarı-kırmızılılar, son 16 turuna yükselmenin ödülü olarak da 11 milyon Euro elde etti.

TOPLAM 66 MİLYON EUROYA ÇIKACAK

Bu gelirlerle birlikte Galatasaray'ın kasasına giren toplam tutar 53.5 milyon Euro'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip çeyrek finale yükselirse bu rakam 66 milyon Euro'ya çıkacak.
Kripto Cüzdanları Hedef Alıyordu! Eski iPhone'lara Kritik Güncelleme

Aksaraylı Çiftçiden Anlamlı Mesaj!

Dolandırıcılara Karşı Yeni Hamle! Yapay Zeka Araçları...

Play Store’da Yeni Dönem Başladı!

Her Derde İlaç! Kilosu 3 Bin 500 TL’den Satılıyor

Akıllı Telefon Pazarında Tarihi Beraberlik!

