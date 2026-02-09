Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Biletleri Satışa Çıkıyor!

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev karşılaşmanın biletleri bugün satışa sunuluyor.Bordo-mavili kulübün duyurusuna göre bilet satışları, saat 13.00 itibarıyla başlayacak.14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan müsabakanın bilet fiyatları ise VIP Platinum B: 20 bin TL, VIP Platinum A/C: 15 bin TL, VIP Gold: 12 bin 500 TL, VIP Silver: 10 bin TL, Batı tribünler: 4 bin 250 TL, Doğu tribünler: 3 bin 750 TL, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 2 bin 250 TL ve Güney-Kuzey kale arkası: 1 bin 750 TL olarak açıklandı.Öte yandan misafir tribünü bilet satışının ise İl Güvenlik Kurulu'nun alacağı karar doğrultusunda gerçekleştirileceği bildirildi.Kararın ardından deplasman tribünüyle ilgili detayların ayrıca duyurulacağı ifade edildi.