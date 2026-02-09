  • USD: 43,52 - 43,60
  • EURO: 51,62 - 51,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Biletleri Satışa Çıkıyor!

Trabzonspor’un, Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıkacak. Mücadelede fiyatlar 1.750 TL’den başlarken, deplasman tribünü biletleri İl Güvenlik Kurulu’nun kararının ardından netleşecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Biletleri Satışa Çıkıyor!
Ekleme: 9.02.2026 - 12:54 Güncelleme: 9.02.2026 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev karşılaşmanın biletleri bugün satışa sunuluyor.

Bordo-mavili kulübün duyurusuna göre bilet satışları, saat 13.00 itibarıyla başlayacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Biletleri Satışa Çıkıyor!

FİYATLAR NETLEŞTİ

14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan müsabakanın bilet fiyatları ise VIP Platinum B: 20 bin TL, VIP Platinum A/C: 15 bin TL, VIP Gold: 12 bin 500 TL, VIP Silver: 10 bin TL, Batı tribünler: 4 bin 250 TL, Doğu tribünler: 3 bin 750 TL, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 2 bin 250 TL ve Güney-Kuzey kale arkası: 1 bin 750 TL olarak açıklandı.

MİSAFİR TRİBÜN KARARI BEKLENİYOR

Öte yandan misafir tribünü bilet satışının ise İl Güvenlik Kurulu'nun alacağı karar doğrultusunda gerçekleştirileceği bildirildi.

Kararın ardından deplasman tribünüyle ilgili detayların ayrıca duyurulacağı ifade edildi.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümde Konuştu!
Mesut Özarslan'dan Özel'e ' Hesabını Soracağım '
CHP'li Belediyede İşçiler İsyanda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Takımı'nı Topluyor! İşte Masadaki Başlıklar..
CHP'de Büyük Kriz! Özgür Özel'in Gönderdiği Mesajlar Ortaya Çıktı
29 İlde FETÖ Operasyonu! Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı
CHP'li Başkan'a Adli Kontrol Şartı!
TÜİK Yeni Nüfusu Açıkladı! O İlçenin Nüfusu 1 Milyonu Geçti...
Araç Sahiplerini Yakından İlgilendiriyor! Aracını Başkasına Kullandırana...
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e ' 11 İlde Bir Tek Çivi Çakmayan Partinin Lideri '
Türkiye’nin Savunma Sanayii İhracatları İsrail’i Panikletti! 'Erdoğan Körfez’de Büyük Bir Zafer Kazandı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'ye Büyük Jest!
Çocuklara Yönelik Sosyal Medya Düzenlemesinde Sona Gelindi!
CHP'de Söz Çok İcraat Yok! Okul İnşaatı Ortada Kaldı
Dünyayı Sarsan Fotoğraf! Epstein’in Kabe Örtüsünü Halı Olarak Kullandığı Anlara Ait Fotoğraf Ortaya Çıktı
Stratejisi Haftası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yoğun Mesai
Avukatlar Maliye'nin Radarına Girdi!
Ticaret Bakanlığı Göz Açtırmıyor! 7 Milyar 655 Milyon Lira...
Bakan Yerlikaya Duyurdu! 24 İlde Uyuşturucu Operasyonu
Meteoroloji Uyardı! Yağış Kapıda...

Meteoroloji Uyardı! Yağış Kapıda...

Dünya Tahıl Üretiminde Rekor Beklentisi!

Dünya Tahıl Üretiminde Rekor Beklentisi!

PlayStation 6 Özellikleri Sızdı!

PlayStation 6 Özellikleri Sızdı!

Netflix’e Soruşturma Şoku!

Netflix’e Soruşturma Şoku!

Yapay Zeka Patron Oluyor!

Yapay Zeka Patron Oluyor!

Arapların Yalan Testi! Bisha Yöntemi...

Arapların Yalan Testi! Bisha Yöntemi...