Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi Liverpool oldu.İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurada son 16 turunun yanı sıra olası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri de belirleniyor.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devi Juventus'u eleyerek adını son 16 takım arasına yazdıran Galatasaray'ın çeyrek final yolundaki rakibi İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde belli oldu.Galatasaray'ın son 16'daki rakibi Premier Lig temsilcisi Liverpool oldu. İki ekip lig aşamasının ikinci haftasında İstanbul'da karşı karşıya gelmiş, karşılaşmayı Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.Son 16 eşleşmelerinin ilk ayak maçları 10-11 Mart, ikinci ayak maçları ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 eşleşmelerinin tamamı şu şekilde:Real Madrid - Manchester CityBodo Glimt - Sporting LizbonChelsea - Paris Saint GermainBarcelona - Newcastle UnitedLiverpool - GalatasarayTottenham - Atletico MadridAtalanta - Bayern MünihLeverkusen - Arsenal13 yıl sonra ilk kez son 16'ya kalan Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde birçok dev ekiple karşı karşıya geldi. İlk maçta Eintracht Frankfurt'ta 5-1 yenilen sarı kırmızılılar, sonrasında peş peşe Liverpool, Bodo Glimt ve Ajax'ı mağlup etmeyi başardı.Lig aşamasının son 4 karşılaşmasında Union St. Gilloise, Monaco ve Manchester City'e kaybeden sarı kırmızılılar, İstanbul'da Atletico Madrid'le berabere kalarak puanını 10 puan yapmış ve lig aşamasını 20. sırada tamamlayarak adını play-off turuna yazdırmıştı.Galatasaray, play-off turu ilk maçında Rams Park'ta Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma Juve'nin 1958'den bu yana Kupa 1'de 5 gol yediği ilk maç olarak kayıtlara geçti. Rövanş karşılaşmasındaysa daha farklı bir tablo vardı. İtalyan devi ikinci yarısını 10. kişi oynadığı maçta skoru 3-0'a getirip eşleşmeyi uzatma dakikalarına taşısa da, uzatmalarda iki gol birden bulan Galatasaray adını son 16'ya yazdıran taraf oldu.Sarı-kırmızılar bu sezonki Şampiyonlar Ligi performansıyla bu sezon 53 milyon euroyu kasasına koymayı garantiledi. Çeyrek finale ulaşan taraf 12,5 milyon euro daha tur bonusu kazanacak.