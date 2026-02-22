  • USD: 43,69 - 43,77
  • EURO: 51,38 - 51,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

WhatsApp’a Beklenen Özellik Sonunda Geliyor!

WhatsApp, iOS beta sürümünde keşfedilen yeni mesaj planlama özelliği ile otomatik gönderim imkanı sunmaya hazırlanıyor.

Ekleme: 22.02.2026 - 13:58 Güncelleme: 22.02.2026 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirecek yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor. WhatsApp, sohbetlerde otomatik olarak gönderilmek üzere mesajları önceden planlamanıza olanak tanıyacak yeni bir sistemi test ediyor. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, belirledikleri saatte ve tarihte mesajların karşı tarafa otomatik olarak iletilmesini sağlayabilecekler. Hem bireysel hem de grup sohbetlerinde çalışması beklenen bu özellik, iletişimi çok daha pratik ve zahmetsiz bir hale getirmeyi amaçlıyor.

WhatsApp’a Beklenen Özellik Sonunda Geliyor!

WhatsApp Mesaj Planlama Özelliğini iOS Beta Sürümünde Test Ediyor

Özelliğin varlığı, uygulamanın test sürümlerini derinlemesine inceleyen ünlü platform WABetaInfo tarafından WhatsApp'ın iOS için yayınlanan 26.7.10.72 kodlu beta sürümünde keşfedildi. İleriye dönük olarak “Planlanmış Mesajlar” adını alması beklenen bu yenilik, günlük mesajlaşma rutinlerini baştan aşağı değiştirmeye hazırlanıyor. Kullanıcılar sadece göndermek istedikleri metni yazacak, ardından sistemin bu mesajı otomatik olarak teslim etmesini istedikleri tam tarihi ve saati seçecekler.

Kullanıcılar, ileri bir tarihe kurdukları bu iletileri oldukça kolay bir şekilde yönetme imkanına sahip olacaklar. Planlanan tüm iletiler, sohbet bilgisi ekranında yer alacak özel bir “Planlanmış Mesajlar” bölümünde liste halinde gösterilecek. Eğer kullanıcılar mesajı göndermekten vazgeçerse, iletiler henüz karşı tarafa teslim edilmeden önce bu ekran üzerinden rahatlıkla silinebilecek. Sızdırılan ekran görüntüleri özelliğin bir grup sohbetinde çalıştığını gösterse de, WhatsApp'ın bu pratik sistemi bireysel sohbetler için kısıtlamasına dair hiçbir neden bulunmuyor.

Bu heyecan verici mesaj planlama sistemi şu anda aktif olarak geliştirme aşamasında bulunuyor. Şirketin üzerinde çalıştığı bu sistem henüz beta test kullanıcılarının bile kullanımına sunulmuş değil. Bu nedenle geliştirme planlarının zaman içinde değişebileceğini ve özelliğin herkese açık sürümde yayınlanmasının kesin olmadığını hatırlatmak gerekiyor.





AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Çocuklar İftar Yaptı! Gülümseten Anlar...
İstanbul'un Huzur Rotası!
Dünya Barışının Teminatı Türkiye!
Sabıkalı Sürücü Hayattan Kopardı!
Gazze'de En Acı İftar! Enkaz Ortasında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Misafirleri Oldu! ' Hayal Edemezdik '
ABD'de İkinci Epstein Skandalı! Reşit Olmayan Kızlara Ait Cinsel İçerik...
CHP'li 2 Belediyeye 9.3 Milyon TL Ceza! Aynı İhlali 3 Kez Yapmış
Yüreklere Dokunan Anlar! Murat Kurum Depremzede Ailenin Konuğu Oldu
Yardım Etmek İsterken 6 Yerinden Bıçaklandı! 'Ailemi Tehdit Ediyorlar'
İran'a Saldırıda İlk Hedef Ne? Dünyanın Konuştuğu Gerilimde Yeni İddia
TİAK VERİLERİ AÇIKLADI! OCAK AYINDA TELEVİZYON İZLEME SÜRELERİ SEZON ZİRVESİNDE
Saman Balyaları Altında Feci Ölüm! Evli Ve 2 Çocuk Babasıydı
Doğal Gaz Aboneliğinde Yeni Dönem! Milyonları İlgilendiriyor
Atina’da Libya Alarmı! Türkiye'nin Hamlesi Yunanistan’da Endişe Yarattı
Uyuşturucu Tacilerine Nefes Yok! 5 İlde Operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj! 'Çevre bilinci vatan bilincidir'
Fırsatçılara Geçit Yok! Bakanlıktan Marketlere 'Ramazan' Denetimi
ABD İran'a Saldırırsa Neler Olacak? İngiliz Basınından Çarpıcı Açıklama
Türkiye'nin Doğu Kalkanı! Hayati Rol...
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Katlanabilir İPhone Geliyor!

Katlanabilir İPhone Geliyor!

Tesla O Kaza İçin Servet Ödeyecek!

Tesla O Kaza İçin Servet Ödeyecek!

Batarya Canavarı Telefon Geliyor!

Batarya Canavarı Telefon Geliyor!

OpenAI 600 Milyar Dolarlık Yatırıma Hazırlanıyor!

OpenAI 600 Milyar Dolarlık Yatırıma Hazırlanıyor!

NASA Artemis II Fırlatması için Geri Sayım Başladı!

NASA Artemis II Fırlatması için Geri Sayım Başladı!