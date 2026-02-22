WhatsApp’a Beklenen Özellik Sonunda Geliyor!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirecek yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor. WhatsApp, sohbetlerde otomatik olarak gönderilmek üzere mesajları önceden planlamanıza olanak tanıyacak yeni bir sistemi test ediyor. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, belirledikleri saatte ve tarihte mesajların karşı tarafa otomatik olarak iletilmesini sağlayabilecekler. Hem bireysel hem de grup sohbetlerinde çalışması beklenen bu özellik, iletişimi çok daha pratik ve zahmetsiz bir hale getirmeyi amaçlıyor.Özelliğin varlığı, uygulamanın test sürümlerini derinlemesine inceleyen ünlü platform WABetaInfo tarafından WhatsApp'ın iOS için yayınlanan 26.7.10.72 kodlu beta sürümünde keşfedildi. İleriye dönük olarak “Planlanmış Mesajlar” adını alması beklenen bu yenilik, günlük mesajlaşma rutinlerini baştan aşağı değiştirmeye hazırlanıyor. Kullanıcılar sadece göndermek istedikleri metni yazacak, ardından sistemin bu mesajı otomatik olarak teslim etmesini istedikleri tam tarihi ve saati seçecekler.Kullanıcılar, ileri bir tarihe kurdukları bu iletileri oldukça kolay bir şekilde yönetme imkanına sahip olacaklar. Planlanan tüm iletiler, sohbet bilgisi ekranında yer alacak özel bir “Planlanmış Mesajlar” bölümünde liste halinde gösterilecek. Eğer kullanıcılar mesajı göndermekten vazgeçerse, iletiler henüz karşı tarafa teslim edilmeden önce bu ekran üzerinden rahatlıkla silinebilecek. Sızdırılan ekran görüntüleri özelliğin bir grup sohbetinde çalıştığını gösterse de, WhatsApp'ın bu pratik sistemi bireysel sohbetler için kısıtlamasına dair hiçbir neden bulunmuyor.Bu heyecan verici mesaj planlama sistemi şu anda aktif olarak geliştirme aşamasında bulunuyor. Şirketin üzerinde çalıştığı bu sistem henüz beta test kullanıcılarının bile kullanımına sunulmuş değil. Bu nedenle geliştirme planlarının zaman içinde değişebileceğini ve özelliğin herkese açık sürümde yayınlanmasının kesin olmadığını hatırlatmak gerekiyor.