Fenerbahçe Nottingham Forest'i Konuk Ediyor! İşte Muhtemel 11'ler

Temsilcimiz Fenerbahçe, bugün UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

Ekleme: 19.02.2026 - 10:22 Güncelleme: 19.02.2026 - 10:26
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi sahnesinde...

Sarı-lacivertliler bu kapsamda, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı ağırlıyor.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

HEDEFİMİZ İLK MAÇTA AVANTAJLI SKORU ALMAK

Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Mücadele, TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlanacak.

Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, lig aşamasını 19. sırada tamamladı.

4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Nottingham Forest ise 14 puanla 13. oldu.

Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Asensio, Kante, İsmail, Kerem, Talisca

Nottingham Forest: Ortega, Abbott, Milenkovic, Morato, Williams, Sangare, Anderson, Ndoye, White, Hudson-Odoi, Jesus

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez takımdaki yerini alamayacak.

Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown ise riske edilmeyecek. Teknik direktör Demonico Tedesco, Brown'ı maç kadrosuna alabilir ancak oynatmayı planlamıyor.
Meteoroloji Uyardı! 19 İl İçin Alarm...

YouTube Çöktü mü? YouTube’da Erişim Sorunu!

Apple’dan Üç Yeni Yapay Zeka Cihazı Geliyor!

Türkiye’de Elektrik Fiyatları 0 TL Oldu!

Mahkemede ChatGPT Kullandı 27 Ay Hapis Cezası Aldı!

Google Pixel 10a Reklamı Sızdı: İşte İlk Detaylar!

