Trabzonspor Fenerbahçe'yi Konuk Ediyor! İşte Muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk olacak. Namağlup sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürmek isterken, bordo-mavililer ise şampiyonluk yarışında iddiasını korumayı hedefliyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak. Karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE LİGDE TEK NAMAĞLUP TAKIM
Ligde namağlup tek takım unvanıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, son maçında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, topladığı 49 puanla 2. sırada yer alıyor.
Takipçisi Trabzonspor ise geride kalan 21 haftada topladığı 45 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan, Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.
Bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor.
Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.
Uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan'ın 21 kişilik kadroda olması bekleniyor.
