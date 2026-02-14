  • USD: 43,54 - 43,62
  • EURO: 51,64 - 51,73
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

46. ULUSLARARASI TRABZON YARI MARATONU GERÇEKLEŞİYOR! 41 ÜLKEDEN KATILIM

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 46’ncısı düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nun basın lansmanı 13 Şubat’ta gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda organizasyonun kapsamı, uluslararası boyutu ve bu yılki teması kamuoyuyla paylaşıldı.

Ekleme: 14.02.2026 - 13:12 Güncelleme: 14.02.2026 - 13:16 / Editör: Ozge Selin

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 46’ncısı düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nun basın lansmanı 13 Şubat’ta gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda organizasyonun kapsamı, uluslararası boyutu ve bu yılki teması kamuoyuyla paylaşıldı.

46. ULUSLARARASI TRABZON YARI MARATONU GERÇEKLEŞİYOR! 41 ÜLKEDEN KATILIM

İlk kez 1981 yılında “Trabzon Maratonu” adıyla koşulan ve daha sonra Trabzon’un kurtuluş günü olan 24 Şubat haftasına alınarak “Trabzon Yarı Maratonu” adını alan organizasyon, köklü geçmişiyle Türkiye’nin en önemli spor etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor.

46. ULUSLARARASI TRABZON YARI MARATONU GERÇEKLEŞİYOR! 41 ÜLKEDEN KATILIM

41 ÜLKEDEN KATILIM

Bu yıl maratona 41 farklı ülkeden sporcular kayıt yaptırdı.
Toplam 2.936 sporcu yarışlarda ter dökecek.

Kategori bazında katılım sayıları:
• 21K Yarı Maraton: 492 sporcu
• 10K Çeyrek Maraton: 632 sporcu
• 4K Halk Koşusu: 1.286 sporcu
• 1K Çocuk Koşusu: 526 sporcu

46. ULUSLARARASI TRABZON YARI MARATONU GERÇEKLEŞİYOR! 41 ÜLKEDEN KATILIM

“KOŞ DÜNYAYA NEFES OL”

Bu yıl maraton, “Koş Dünyaya Nefes Ol” mottosuyla düzenleniyor. Ülkemizde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen etkinlik, sporun birleştirici gücünü çevre bilinciyle buluşturuyor.

46. ULUSLARARASI TRABZON YARI MARATONU GERÇEKLEŞİYOR! 41 ÜLKEDEN KATILIM

Trabzon’un kurtuluş haftası etkinlikleri kapsamında masa tenisi ve satranç turnuvaları da düzenlenecek.
46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, sporun birleştirici gücünü Karadeniz’in kalbinde bir kez daha ortaya koyacak. Organizasyon, hem elit sporcuları hem de halkı aynı heyecan etrafında buluşturacak.
Türk Boğazları Dünyanın Merkezinde! Bakan Uraloğlu Açıkladı
Antalya'da Sel Alarmı! Kuvvetli Yağışlar Hayatı Felç Etti
Batı'nın Epstein İkiyüzlülüğü! İsrail Yerine Rusya'yı karalıyorlar
Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti! Ramazan Öncesinde Marketlere İndirim Geliyor
Türkiye-Ermenistan Hattında Yeni Aşama! Sınırın Açılması İçin Görüşmeler Sürüyor
Almanya Başbakanı'ndan Türkiye Vurgusu! 'Türkiye Bu Noktada Kilit Bir Rol Oynuyor'
Siyonist Lobiden İran Presi! Dünya Bu Hafta Sonu Bir Kez Daha Diken Üstünde Olacak
IMF'ten Türkiye Açıklaması! Dezenflasyon Programı Başarılar Gösteriyor
Kredi Kartı Olanlar İçin Süre Bitiyor! Herkesin Limiti Düşecek
Akın Gürlek Duyurdu! “Alo Adalet Hattı” Kurulacak
Terörsüz Türkiye’de Cezasızlığa Geçit Yok! Titizlikle Takip Edilecek
Ömür Boyu Uçuş Yasağı! Brüksel'e Acil İniş Yaptı
Bakan Ersoy Hasankeyf ve Sason’da sahaya indi
CHP'li Vekilden Yat Partisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar!
İTO Başkanı Avdagiç’ten Eleştirilere Meclis’te Net Yanıt!
Gazze'ye Kurban Konserveleri Ulaştırıldı!
Trafik Sigortasında Şubat Tarifesi Belli Oldu!
Bakan Murat Kurum Özel'in Yalanlarını Çürüttü!
Bakan Tekin Açılış Törenine Katıldı!
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

O Telefon İçin Geri Sayım Başladı!

O Telefon İçin Geri Sayım Başladı!

Milyarlarca E-Posta Çalındı!

Milyarlarca E-Posta Çalındı!

Start Stop Sistemi Arabalarda Tarih Oluyor!

Start Stop Sistemi Arabalarda Tarih Oluyor!

Katlanabilir Telefonlar Yükselişe Geçecek!

Katlanabilir Telefonlar Yükselişe Geçecek!

Android 17 İyileştirmeye Gidiyor!

Android 17 İyileştirmeye Gidiyor!