46. ULUSLARARASI TRABZON YARI MARATONU GERÇEKLEŞİYOR! 41 ÜLKEDEN KATILIM

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 46’ncısı düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nun basın lansmanı 13 Şubat’ta gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda organizasyonun kapsamı, uluslararası boyutu ve bu yılki teması kamuoyuyla paylaşıldı.

İlk kez 1981 yılında “Trabzon Maratonu” adıyla koşulan ve daha sonra Trabzon’un kurtuluş günü olan 24 Şubat haftasına alınarak “Trabzon Yarı Maratonu” adını alan organizasyon, köklü geçmişiyle Türkiye’nin en önemli spor etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor.





Bu yıl maratona 41 farklı ülkeden sporcular kayıt yaptırdı.Toplam 2.936 sporcu yarışlarda ter dökecek.Kategori bazında katılım sayıları:• 21K Yarı Maraton: 492 sporcu• 10K Çeyrek Maraton: 632 sporcu• 4K Halk Koşusu: 1.286 sporcu• 1K Çocuk Koşusu: 526 sporcuBu yıl maraton, “Koş Dünyaya Nefes Ol” mottosuyla düzenleniyor. Ülkemizde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen etkinlik, sporun birleştirici gücünü çevre bilinciyle buluşturuyor.Trabzon’un kurtuluş haftası etkinlikleri kapsamında masa tenisi ve satranç turnuvaları da düzenlenecek.46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, sporun birleştirici gücünü Karadeniz’in kalbinde bir kez daha ortaya koyacak. Organizasyon, hem elit sporcuları hem de halkı aynı heyecan etrafında buluşturacak.