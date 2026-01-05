Süper Kupa derbiyle başlıyor! Muhtemel 11'ler

Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşacak.Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve ATV canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.Bu karşılaşmayı kazanan takım Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, İlkay; Sane, Yunus, Barış Alper; IcardiTrabzonspor: Onana; Ozan, Serdar, Batagov, Pina; Folcarelli, Bouchouari; Zubkov, Muçi, Nwakaeme; AugustoGalatasaray'da Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Ismail Jakobs ile Victor Osimhen, kamp kadrosunda yer almadı. Ayrıca Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir kafileye dahil edilmedi.Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic, Okay Yokuşlu ile Mustafa Eskihellaç yer almadı.Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanacak. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi eşleşecek.Galatasaray, geçen sezon hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı için organizasyonun yarı finalinde son kupa finalisti Trabzonspor ile eşleşti. Bu durumda Süper Lig'de geçen sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe ile üçüncü olan Samsunspor, yarı finalde birbirlerine rakip oldu.