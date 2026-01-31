  • USD: 43,34 - 43,42
  • EURO: 51,70 - 51,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ali Koç'tan Tarihi Adım! Kulüpten Alacağı tüm Parayı...

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Koç, kulüpten alacağı tüm parayı hibe etti. Koç'un Fenerbahçe Kulübü'nden alacağı paranın 3,5 milyar TL olduğu biliniyordu.

Ali Koç'tan Tarihi Adım! Kulüpten Alacağı tüm Parayı...
Ekleme: 31.01.2026 - 14:29 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda kulübün mali yapısına ilişkin önemli açıklamalar yapıldı.

KULÜBE HİBE ETTİ

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Başkan Ali Koç'un kulüpten olan tüm alacaklarını Fenerbahçe'ye hibe ettiğini açıkladı.

Murat Salar açıklamasında, "Bir önceki toplantımızda borç rakamının içinde Başkanımız Sayın Ali Koç'a kulübümüzün borç miktarı da yer alıyordu. Başkanımız, ailesini ve varislerini de kapsayacak şekilde her türlü hukuki evrakı kulüp adına ibraz etmeye hazır olduğunu ifade etmişti." dedi.

Ali Koç'tan Tarihi Adım! Kulüpten Alacağı tüm Parayı...

3.5 MİLYAR TL...

Salar, Ali Koç'un söz konusu taahhüdünü yerine getirdiğini vurgulayarak, "Kıymetli başkanımız bu evrakları imzalayarak kulübümüze teslim etti. Ali Koç, Fenerbahçe'den alacağı tüm parayı kulübümüze hibe etti." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü'nden alacağı paranın 3,5 milyar TL olduğu biliniyordu.
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Tepki! 'Baklava Kutularını Siz İyi Bilirsiniz'
The Guardian’dan Çarpıcı Analiz: Hamaney’i Almak Mı, Askeri Tesisleri Vurmak Mı?
Dışişleri Bakanlığı'ndan Net Mesaj! Türkiye'den BMGK'nın Kıbrıs Kararına Tepki
O Sürücülerin Cezası Belli Oldu! Türkiye Bu Görüntüyü Konuşuyor
Sınırda Gece Gündüz Nöbet! Hudut Kartalları Türkiye-İran Sınırını 7 Gün 24 Saat Koruyor
Beklenen Tarih Açıklandı! Emekli Aylığı Farkı Hesaplara Ne Zaman Yatacak?
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Organize Suç Örgütü Lideri Türkiye'ye Getirildi
İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti
Suriye Artık Tek Parça! Son Engel De Aşıldı
Şoföre Avukat Kıskacı! Uyuşturucu Partilerine Katılan Ünlüleri Deşifre Etti
Kredi Kartı Ve Kredi Borcu Olanlar Dikkat! BDDK Yeni Kararı Duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefete Sert Tepki! ‘Atmadıkları İftira Vermedikleri Soru Önergesi Kalmadı’
Tüm Mal Varlığına El Konuldu! Yasa Dışı Bahis Baronu Veysel Şahin Hakkında Çarpıcı Gelişme
Şam İle SDG Arasında Entegrasyon Anlaşması! Suriye'den Mutabakat Açıklaması
Pentagon Askeri Seçeneklere Hazır! Trump'tan İran'la Görüşme Sinyali
Devlet Radarına Yakalandılar! İletişim Başkanı Duyurdu
CHP'li İzmir Hizmete Hasret! Yollar Göle Döndü!
Guardiola İnsanlığın Sesi Oldu!
CHP'li İBB'nin Otobüsleri Yine Şaşırtmıyor! Park Halindeki 2 Otomobile Çarptı
CHP'li Başkandan Zulüm! Heyet Raporuna Rağmen...
Meteoroloji Uyardı! Sarı Kod...

Meteoroloji Uyardı! Sarı Kod...

O Araç Tanıtım Öncesi Sızdırıldı!

O Araç Tanıtım Öncesi Sızdırıldı!

Apple İsrail Markasını Satın Aldı!

Apple İsrail Markasını Satın Aldı!

Tesla'da İşler İyi Gitmiyor!

Tesla'da İşler İyi Gitmiyor!

En Çok Satan Akıllı Telefonlar!

En Çok Satan Akıllı Telefonlar!

O Dizinin Fragmanı Yayınlandı!

O Dizinin Fragmanı Yayınlandı!