Ali Koç'tan Tarihi Adım! Kulüpten Alacağı tüm Parayı...

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.Toplantıda kulübün mali yapısına ilişkin önemli açıklamalar yapıldı.Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Başkan Ali Koç'un kulüpten olan tüm alacaklarını Fenerbahçe'ye hibe ettiğini açıkladı.Murat Salar açıklamasında, "Bir önceki toplantımızda borç rakamının içinde Başkanımız Sayın Ali Koç'a kulübümüzün borç miktarı da yer alıyordu. Başkanımız, ailesini ve varislerini de kapsayacak şekilde her türlü hukuki evrakı kulüp adına ibraz etmeye hazır olduğunu ifade etmişti." dedi.Salar, Ali Koç'un söz konusu taahhüdünü yerine getirdiğini vurgulayarak, "Kıymetli başkanımız bu evrakları imzalayarak kulübümüze teslim etti. Ali Koç, Fenerbahçe'den alacağı tüm parayı kulübümüze hibe etti." ifadelerini kullandı.Öte yandan Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü'nden alacağı paranın 3,5 milyar TL olduğu biliniyordu.