Yolun Sonu Kupa Olsun! Play-off Turundaki Rakibimiz Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekimi gerçekleştirildi...Kura çekimini Beşiktaş'ın ve A Milli Takımımızın eski golcüsü İlhan Mansız yaptı.Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi belli oldu.Sarı-lacivertliler, İngiltere'den Nottingham Forest ile eşleşti.İlk maç 19 Şubat’ta Kadıköy’de, ikinci maç ise 26 Şubat'ta deplasmanda oynanacak.Diğer yandan Fenerbahçe son 16 turuna kalırsa, Danimarka'nın Midtjylland veya İspanya ekibi Real Betis ile kozlarını paylaşacak.Nottingham Forest ile Fenerbahçe bugüne kadar resmi maç oynamadı.Premier Lig'de mücadele eden Nottingham Forest 25 puanla ligde 17. sırada küme düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.İngiliz ekibi Avrupa Ligi'nin ise 8 maçta 14 puan toplayarak 13. sırada tamamlamıştı.UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe, üst üste 5 sezonda Avrupa'da grup ve lig aşamalarının ardından yola devam etmeyi başardı.National Arena'da oynanan mücadelede FCSB'yle 1-1 berabere kalan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, puanını 12'ye yükseltirken lig aşamasını da 19. olarak tamamladı.Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.