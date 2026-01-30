Devler Ligi Yolunda Kritik Eşik! Galatasaray'ın Rakibi Belli Oldu

  • USD: 43,34 - 43,42
Ekleme: 30.01.2026 - 14:44 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turundaki rakibi belli oldu.

Lig aşamasında 10 puan toplayan temsilcimiz Galatasaray, 20. sırayı almıştı.

SIRADAKİ RAKİBİMİZ İTALYAN DEVİ JUVENTUS!

Ve sarı-kırmızılıların son 16 play-off turundaki rakibi İtalyan devi Juventus oldu.

Turun ilk mücadelesi İstanbul'da oynanacak.

Rövanş ise Torino'da gerçekleştirilecek.

KENAN YILDIZ, GALATASARAY'A KARŞI

İtalyan ekibi Juventus, lig aşamasını 13 puanla 13.sırada tamamlamıştı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus İtalya Serie A'da 42 puanla 5. sırada bulunuyor.

DAHA ÖNCE 4 KEZ KARŞILAŞILDI

Galatasaray ile Juventus daha önce 4 kez karşılaştı.

2003 Juventus 2-1 Galatasaray 2003 Galatasaray 2-0 Juventus 2013 Juventus 2-2 Galatasaray 2013 Galatasaray 1-0 Juventus (Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Galatasaray'ın Wesley Sneijder'in golüyle üst tura çıktığı tarihi maç)

GALATASARAY'IN YOLU

Sarı kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'ndeki 36 takımlı lig aşamasında 10 puan toplayarak 20. sırada yer almıştı.

Galatasaray, lig aşamasında Liverpool, Bodo, Ajax gibi takımları yenmiş, Atletico Madrid ile berabere kalmıştı.

