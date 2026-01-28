Temsilcimiz Manchester City'i Konuk Ediyor! İşte Muhtemel 11'ler

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında bugün deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.Sarı-kırmızılılar, kazanması halinde lig etabını ilk 16 içinde bitirmeyi garantileyecek.İspanyol Alejandro Hernandez'in yöneteceği maç TRT 1 ve Tabii'den canlı yayınlanacak.7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Galatasaray, topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor.Aslan galip gelirse, üstündeki ekiplerin alacağı sonuçlara göre ilk 16'ya girecek ve play-off'ta seri başı olacak.Temsilcimiz ilk 24'e girip seri başı olamasa da play-off oynamayı büyük ölçüde garatilemiş durumda.Aslan sadece altındaki takımların yer aldığı 9 ihtimalden 8'i aynı anda gerçekleşir ve City'ye kaybederse elenecek.City ise 13 puanda ve İngiliz ekibinin galibiyet halinde ilk 8'e girip doğrudan son 16 turuna kalma olasılığı bulunuyor.Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly, Lewis, Doku, Cherki, Bernardo, Foden, Haaland.Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, İlkay, Sane, Osimhen.Uzun bir aradan sonra sahaya tam kadroya yakın çıkacak olan Aslan'da Singo da 2 ay aradan sonra Okan Buruk şans verirse oynayabilecek.Yeni transferler Noa Lang ve Asprilla ise statü gereği bu maçta oynayamayacak.City'de Rodri cezalı, Gvardiol, Dias, Stones, Gonzalez, Kovacic, Bobb ve Savinho'nun da sakatlıkları bulunuyor.