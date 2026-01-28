  • USD: 43,32 - 43,39
Temsilcimiz Manchester City'i Konuk Ediyor! İşte Muhtemel 11'ler

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin son hafta mücadelesinde Manchester City'e konuk olacak.

Ekleme: 28.01.2026 - 11:14 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında bugün deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, kazanması halinde lig etabını ilk 16 içinde bitirmeyi garantileyecek.

İspanyol Alejandro Hernandez'in yöneteceği maç TRT 1 ve Tabii'den canlı yayınlanacak.

7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Galatasaray, topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor.

KAZANIRSAK İLK 16'YA GİRİYORUZ

Aslan galip gelirse, üstündeki ekiplerin alacağı sonuçlara göre ilk 16'ya girecek ve play-off'ta seri başı olacak.

Temsilcimiz ilk 24'e girip seri başı olamasa da play-off oynamayı büyük ölçüde garatilemiş durumda.

Aslan sadece altındaki takımların yer aldığı 9 ihtimalden 8'i aynı anda gerçekleşir ve City'ye kaybederse elenecek.

City ise 13 puanda ve İngiliz ekibinin galibiyet halinde ilk 8'e girip doğrudan son 16 turuna kalma olasılığı bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly, Lewis, Doku, Cherki, Bernardo, Foden, Haaland.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, İlkay, Sane, Osimhen.

MANCHESTER CITY'DE 8 EKSİK

Uzun bir aradan sonra sahaya tam kadroya yakın çıkacak olan Aslan'da Singo da 2 ay aradan sonra Okan Buruk şans verirse oynayabilecek.

Yeni transferler Noa Lang ve Asprilla ise statü gereği bu maçta oynayamayacak.

City'de Rodri cezalı, Gvardiol, Dias, Stones, Gonzalez, Kovacic, Bobb ve Savinho'nun da sakatlıkları bulunuyor.



Meteoroloji 12 Kenti Uyardı! Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor

Osman Bektaş'tan Kritik Uyarı! '6,6'lık Depreme Hazır Olunmalı'

NASA'nın Uçağı Yürekleri Ağza Getirdi! Pistte Sürüklendi

Google’dan ‘Telekulak’ İtirafı! Siri de İtiraf Etmişti

Hindistan'da Görüldü! Nipah Virüsü Yayılıyor Mu?

Hackerlar Şebeke Patlattı!

