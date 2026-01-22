  • USD: 43,22 - 43,29
Rakibimiz Aston Villa! İşte muhtemel 11'ler

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Aston Villa ile karşılaşacak.

Ekleme: 22.01.2026 - 10:43 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho yönetecek.

Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak.

GALİBİYET PAROLASIYLA SAHADAYIZ

Fabio Verissimo ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor.

15 puanı bulunan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan birisi durumunda.

Rakibimiz Aston Villa! İşte muhtemel 11'ler

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Lindelöf, Digne, Bogarde, Tielemans, Guessand, Rogers, Buendia, Watkins.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bir süredir sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise takıma döndü.

Devre arası transfer döneminde kadroya dahi edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok kadroda yer alamayacak.

Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Youssef En-Nesyri de takıma dahil oldu.

Rakibimiz Aston Villa! İşte muhtemel 11'ler

DURAN'IN CEZASI KALDIRILDI

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran, Aston Villa karşısında takımdaki yerini alabilecek.

Ferencvaros ile iç sahada oynanan mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrasında 2 maç ceza alan Duran'ın cezası, yapılan itirazın ardından 1 maça düşürüldü.

Norveç'te oynanan Brann karşılaşmasında cezası nedeniyle oynamayan Duran, Aston Villa maçında forma giyebilecek.
