Temsilcimiz Atletico Madrid'i konuk ediyor! İşte Muhtemel 11'ler

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i ağırlayacak.

Ekleme: 21.01.2026 - 11:12 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında bugün (21 Ocak Çarşamba) İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Sallai, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Sörloth, Alvarez.

GALATASARAY ŞU ANA KADAR NE YAPTI?

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasına 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı.

Son olarak Fransa'nın Monaco takımına deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla 18. sırada girdi.

ATLETICO MADRID'İN ÖNCEKİ MAÇLARI

Atletico Madrid ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool'a deplasmanda 3-2 yenildi. Sonrasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u iç sahada 5-1 mağlup eden Atletico Madrid, üçüncü haftada da İngiltere'den Arsenal'e deplasmanda 4-0 yenildi.

"Devler Ligi"ndeki son üç karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Atletico Madrid, sırasıyla konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı 3-1, sahasında İtalya'dan Inter'i 2-1 ve deplasmanda Hollanda ekibi PSV'yi 3-2 yendi.

İspanya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası öncesinde 12 puanla 8. sırada yer alıyor.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray, Atletico Madrid maçında bazı futbolcularından yararlanamayacak.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay, yarınki maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.

Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.

İKİ OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor.

Jakobs ve Sanchez, sarı kart görmeleri durumunda 8. haftada İngiltere ekibi Manchester City ile oynanacak maçta görev alamayacak.
Güneş Fırtınası Dünyayı Vurdu! İşte Beklenen Tehlikeler

WhatsApp Web’e beklenen özellik geliyor! Grup sesli ve görüntülü arama desteği

Ay Yolculuğu İçin Geri Sayım! Yarım Asır Sonra İlk

X Algoritması Nasıl Çalışır? Fenomen Olmanın Püf Noktaları...

Geleceğin Karavanları! Güneş Enerjisi Detayı...

Apple Çin Pazarında Lider! iPhone 17 Etkisi...

