Singo İçin 'Raporlar Var' Dedi! 'Kronik Sakattı Lafları Büyük Bir Yalan'

Galatasaray, yarın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacak.Sarı-kırmızılı takımda zorlu maçın kadrosunda olmayacağı öğrenilen Wilfried Singo için kulüp doktoru Yener İnce'den sert bir açıklama geldi.Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Fildişi Sahilli futbolcu için "Singo kronik sakattı lafları büyük bir yalan, aynı kas sakatlığını Lemina da yaşadı ve aynı sürelerde geri döndü. Raporlar var. Bu sakatlık maç için risk almamızı zorlaştıracak bir sakatlık. Tendon sakatlığı." dedi.Yener İnce sözlerinin devamında Gabriel Sara ile ilgili de konuştu. İnce, Sara'nın yan bağlarında yırtık olduğunu ve ekipmanla Atletico Madrid maçının kadrosunda yer alabileceğini ifade etti.