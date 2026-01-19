  • USD: 43,19 - 43,27
  • EURO: 50,22 - 50,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray'dan fırsat transferi! Yıldızlar peş peşe gelecek...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da geçtiğimiz hafta vites yükseltilmişti. Hücum hattına yeni bir takviye yapmaya hazırlanan Cimbom için sürpriz bir iddia daha gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

Ekleme: 19.01.2026 - 13:59 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile evinde 1-1 berabere kalan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

Devler Ligi serüvenine devam etmek isteyen Cimbom'da bir diğer yanda da transfer harekatı hız kazanmış durumda.

Galatasaray'dan fırsat transferi! Yıldızlar peş peşe gelecek...

NOA LANG'DA SONA DOĞRU

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminin ilk bombasını Napoli forması giyen Noa Lang ile patlatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray cephesinin hem oyunculya hem de İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardığı gelen haberler arasında.

Galatasaray'dan fırsat transferi! Yıldızlar peş peşe gelecek...

LERMA SÜRPRİZİ

Cimbom'un transferdeki bir diğeri hedefi ise orta saha hattını kuvvetlendirmekti. Buna göre Aslan rotayı İngiltere'ye kırdı.

Sport Witness'ta yer alan habere göre Galatasaray, Crystal Palace forması giyen Jefferson Lerma ile ilgileniyor.

Premier Lig ekibi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki orta saha ile kontrat yenilemeyi planlamıyor.

Galatasaray'dan fırsat transferi! Yıldızlar peş peşe gelecek...

DEVREYE GİRİLDİ

Buna göre Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız için devreye girdiği ve görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

Temaslar devam ederken, sarı-kırmızılıların, Jefferson Lerma'yı cüzzi bir bonservis bedeliyle renklerine bağlayabileceği ifade edildi.

Davinson Sanchez ile Kolombiya Milli Takımı'ndan arkadaş olan Lerma'nın transfer olması halinde uyum sorunu yaşamayacağı da düşünülüyor.

Galatasaray'dan fırsat transferi! Yıldızlar peş peşe gelecek...

BU SEZONKİ PERFORMANSI

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Crystal Palace ile 31 karşılaşmada 1543 dakika süre alıp 4 asist kaydetti.

Galatasaray'dan fırsat transferi! Yıldızlar peş peşe gelecek...

Lerma, kariyerinde daha önce Atlético Huila, Levante ve Bournemouth formaları da giymişti.


AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek açıklamalarda bulunuyor...
Mesed Pezeşkiyan ' Kısıtlama Kaldırılmalı '
Feti Yıldız'dan Suriye Açıklaması!
Donald Trump ' Zamanı Geldi Yapılacak '
Donald Trump Putin'i Davet Etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Esenboğa Havalimanı'na 3'üncü pist ve yeni kule
Türkiye'den SDG Açıklaması!
Nilay Didem Kılavuz deşifre etti! Kızları Dubai'ye götürüp zengin işadamlarına pazarlıyorlar
Altay Cem Meriç'ten Operasyon Hesapları Analizi!
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! Acılı aileyi tehdit eden kişi gözaltına alınmıştı...
Tüm Çalışanları İlgilendiriyor! O Kod Kalktı...
Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş paylaşımı! 'Yeniden ayağa kalktık'
TCMB Açıkladı! Konut Fiyatları Düştü!
İsrail Panikte! ' Başkan Erdoğan'ın Kesin Zaferi '
Casus Rahibeler Avrupa'yı Karıştırdı
Gıdada yeni dönem başlıyor! 1 Mart’a kadar süre verildi
ABD'den Netanyahu'ya Türkiye resti! 'Gazze artık bizim sorunumuz'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye mesajı! “Terörsüz Türkiye' hedefimize sabotaj düzenlemiştir'
İstanbul'da hayat felç! Her yağışta aynı manzara
Fahiş Fiyatlara Bakanlık Engeli!
Meteoroloji Uyardı! Kar Yağışı...

Meteoroloji Uyardı! Kar Yağışı...

Grok Tepki Toplamaya Devam Ediyor!

Grok Tepki Toplamaya Devam Ediyor!

Bilgisayarlar Tehlikede! Hemen Güncelleyin...

Bilgisayarlar Tehlikede! Hemen Güncelleyin...

Aracınızı Buzlanmadan Kurtarın! 1 Dakika...

Aracınızı Buzlanmadan Kurtarın! 1 Dakika...

iPhone'da tarihi değişiklik! Yanlışlıkla fotoğraf çekme derdi sonra erdi

iPhone'da tarihi değişiklik! Yanlışlıkla fotoğraf çekme derdi sonra erdi

İstanbul'un Beyaz Manzarası!

İstanbul'un Beyaz Manzarası!