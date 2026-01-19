Galatasaray'dan fırsat transferi! Yıldızlar peş peşe gelecek...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da geçtiğimiz hafta vites yükseltilmişti. Hücum hattına yeni bir takviye yapmaya hazırlanan Cimbom için sürpriz bir iddia daha gündeme geldi. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile evinde 1-1 berabere kalan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.
Devler Ligi serüvenine devam etmek isteyen Cimbom'da bir diğer yanda da transfer harekatı hız kazanmış durumda.
NOA LANG'DA SONA DOĞRU
Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminin ilk bombasını Napoli forması giyen Noa Lang ile patlatmaya hazırlanıyor.
Galatasaray cephesinin hem oyunculya hem de İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardığı gelen haberler arasında.
LERMA SÜRPRİZİ
Cimbom'un transferdeki bir diğeri hedefi ise orta saha hattını kuvvetlendirmekti. Buna göre Aslan rotayı İngiltere'ye kırdı.
Sport Witness'ta yer alan habere göre Galatasaray, Crystal Palace forması giyen Jefferson Lerma ile ilgileniyor.
Premier Lig ekibi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki orta saha ile kontrat yenilemeyi planlamıyor.
DEVREYE GİRİLDİ
Buna göre Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız için devreye girdiği ve görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.
Temaslar devam ederken, sarı-kırmızılıların, Jefferson Lerma'yı cüzzi bir bonservis bedeliyle renklerine bağlayabileceği ifade edildi.
Davinson Sanchez ile Kolombiya Milli Takımı'ndan arkadaş olan Lerma'nın transfer olması halinde uyum sorunu yaşamayacağı da düşünülüyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Crystal Palace ile 31 karşılaşmada 1543 dakika süre alıp 4 asist kaydetti.
Lerma, kariyerinde daha önce Atlético Huila, Levante ve Bournemouth formaları da giymişti.
