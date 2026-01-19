  • USD: 43,19 - 43,27
  • EURO: 50,22 - 50,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'nin yeni transferine olay sözler! 'Futbol ukalası'

Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Akdeniz ekibi Alanyaspor'a konuk olurken mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-Lacivertler bu galibiyeti sonrası Galatasaray ile olan puan farkını 1'e düşürürken karşılaşmanın ardından spor yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe'nin yeni transferine olay sözler! 'Futbol ukalası'
Ekleme: 19.01.2026 - 12:53 Güncelleme: 19.01.2026 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı karşılaşmada kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe olurken Sarı-Lacivertliler lider Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER...
'GALİBİYETİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK' (İLKER YAĞCIOĞLU)

'İkinci yarıya ise bambaşka bir Fenerbahçe çıktı. Tedesco'nun Semedo – Yiğit Efe değişikliğiyle savunmada üçlüye dönmesi, takımın rakibe daha yakın oynamasını sağladı. Bu hamleyle birlikte Alanyaspor'un kaleye gelişi neredeyse tamamen engellendi. Baskı arttı, ikili mücadeleler kazanılmaya başlandı ve oyun kontrolü yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geçti. Beraberlik golü çok doğru bir zamanda geldi. Bu golle birlikte Fenerbahçeli futbolcuların iştahı da sahaya yansıdı. Ardından Talisca sahneye çıktı. Harika golle sadece skoru değil, maçın hikayesini de değiştirdi. Adeta 'Bu sezonun golcüsü benim' dercesine bir vuruştu. Galatasaray'ın puan kaybettiği bir haftada alınan bu galibiyetin önemi çok büyük.' (Takvim)

Fenerbahçe'nin yeni transferine olay sözler! 'Futbol ukalası'

'TOPARLANIR DİYORDUK AMA TOPARLANAMADI' (AHMET ÇAKAR)

'Fenerbahçe toparlanır diyorduk ama toparlanamadı. Duran bir toptan amatör takımların yapmayacağı bir markaj hatasıyla kafa golünü yiyip mağlup duruma düştüler. İkinci yarı Alanya korktu. Hücum etmeyi hiç düşünmedi ve işte o dakikalarda iyi de oynasa kötü de oynasa kalite ortaya çıktı. Bakın kalite diyorum, oyun organizasyonu demiyorum. Bazen lig yarışında kötü oynarken de kazanmayı bilmek lazım. Tıpkı dün gece Fenerbahçe'nin yaptığı gibi.' (Sabah)

Fenerbahçe'nin yeni transferine olay sözler! 'Futbol ukalası'

'ASENSIO VE TALISCA'LARI YOKTU' (GÜRCAN BİLGİÇ)

'Talisca 'krallığında' affedilmeyen hatalar kuralı işlemeye başladı. Tam bir avcı gibi, uygun fırsatları 'tehlikeye' ve 'gole' çeviren büyücü gibiydi Brezilyalı. Ligin yeniden başlaması için 'büyük takım – büyük futbolcu' karakterini taşıyan sonuç lazımdı ki; aldılar. Alanya takım olarak kafa tutmayı beceren, pas organizasyonunu doğru yapan ve pozisyon oyunundan çok öne geçmiş bir ekip. İki kere öne geçip, arkasında duramadılar, çünkü Asensio ile Talisca'ları yoktu. Tedesco'nun iyi gitmeyen oyuna hamle yapması, sistemi değiştirmesi, farklılık araması da takdire değer.' (Fotomaç)

Fenerbahçe'nin yeni transferine olay sözler! 'Futbol ukalası'

'FUTBOL UKALALIĞI YAPIYOR' (ERMAN TOROĞLU)

'Fenerbahçe kalecisi çok rahat gözüküyor hareketlerinde. Rahat gözüküyorsun da o golleri o kadar rahat yemeyeceksin. Rahatlık başka bir şey ukalalık başka bir şey. Fenerbahçe kalecisi rahat hareket edeyim derken futbol ukalalığı yapıyor. O zaman da kalende golleri görürsün.'

Fenerbahçe'nin yeni transferine olay sözler! 'Futbol ukalası'

'ASENSIO VE TALISCA KALİTESİ SAHNEYE ÇIKTI' (MUSTAFA ÇULCU)

'Alanya iki kez öne geçtiği maçta ikinci yarı oyundan düştü, rölantiye alıp beraberliği tutmaya gidince intihar etti. Sahneye Asensio ve Talisca kalitesi çıktı.' (Sabah)
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek açıklamalarda bulunuyor...
Mesed Pezeşkiyan ' Kısıtlama Kaldırılmalı '
Feti Yıldız'dan Suriye Açıklaması!
Donald Trump ' Zamanı Geldi Yapılacak '
Donald Trump Putin'i Davet Etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Esenboğa Havalimanı'na 3'üncü pist ve yeni kule
Türkiye'den SDG Açıklaması!
Nilay Didem Kılavuz deşifre etti! Kızları Dubai'ye götürüp zengin işadamlarına pazarlıyorlar
Altay Cem Meriç'ten Operasyon Hesapları Analizi!
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! Acılı aileyi tehdit eden kişi gözaltına alınmıştı...
Tüm Çalışanları İlgilendiriyor! O Kod Kalktı...
Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş paylaşımı! 'Yeniden ayağa kalktık'
TCMB Açıkladı! Konut Fiyatları Düştü!
İsrail Panikte! ' Başkan Erdoğan'ın Kesin Zaferi '
Casus Rahibeler Avrupa'yı Karıştırdı
Gıdada yeni dönem başlıyor! 1 Mart’a kadar süre verildi
ABD'den Netanyahu'ya Türkiye resti! 'Gazze artık bizim sorunumuz'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye mesajı! “Terörsüz Türkiye' hedefimize sabotaj düzenlemiştir'
İstanbul'da hayat felç! Her yağışta aynı manzara
Fahiş Fiyatlara Bakanlık Engeli!
Meteoroloji Uyardı! Kar Yağışı...

Meteoroloji Uyardı! Kar Yağışı...

Grok Tepki Toplamaya Devam Ediyor!

Grok Tepki Toplamaya Devam Ediyor!

Bilgisayarlar Tehlikede! Hemen Güncelleyin...

Bilgisayarlar Tehlikede! Hemen Güncelleyin...

Aracınızı Buzlanmadan Kurtarın! 1 Dakika...

Aracınızı Buzlanmadan Kurtarın! 1 Dakika...

iPhone'da tarihi değişiklik! Yanlışlıkla fotoğraf çekme derdi sonra erdi

iPhone'da tarihi değişiklik! Yanlışlıkla fotoğraf çekme derdi sonra erdi

İstanbul'un Beyaz Manzarası!

İstanbul'un Beyaz Manzarası!