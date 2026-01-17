Galatasaray Gaziantep FK'yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında 17 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak.RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.Süper Lig'deki 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.Sezondaki 17 maçta 6'şar galibiyet ile mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada yer alıyor.Galatasaray, bu sezon ligin ilk haftasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.Zafer, Perez, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Sorescu, Maxim, Lungoyi, Bayo.