Galatasaray Gaziantep FK'yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Ekleme: 17.01.2026 - 09:25 Güncelleme: 17.01.2026 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında 17 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

GALATASARAY LİDER DURUMDA

Süper Lig'deki 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.

Sezondaki 17 maçta 6'şar galibiyet ile mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada yer alıyor.

Galatasaray, bu sezon ligin ilk haftasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Galatasaray Gaziantep FK'yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Sorescu, Maxim, Lungoyi, Bayo.

STAT: RAMS Park

HAKEM: Oğuzhan Çakır

SAAT: 20:00

YAYIN: beIN SPORTS 1
Meteoroloji Uyardı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Google'dan Müjde!

İşte iPhone 18!

MHRS Kullananlar Dikkat!

Acılı anne isyan etti: Sosyal medya akımı can aldı

Katlanabilir iPhone geliyor! Özellikler sızdı

