Galatasaray ikinci yarıda güldü...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında Fethiyespor, Galatasaray'ı konuk etti.Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Galatasaray, 73'te Abdülkerim Bardakcı, 81'de Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle galibiyete uzandı. Ev sahibinde Uğur Ayhan 90'da ağları havalandırdı.Galatasaray puanını 6 yaptı. Fethiyespor 1 puanda kaldı.İLK 11'LERFethiyespor: Arda Akbulut, Oğuz Yılmaz, Berkay Can, Şahan Akyüz, İrfan Akgün, Berat Satır, Cihan Kazan, Melih Okutan, Samet Asatekin, Ali Mert Aydın, Muhammet Enes ErdemGalatasaray: Günay, Kaan, Davinson Sanchez, Arda Ünyay, Kazımcan, Lemina, Gökdeniz, Yusuf, Eren, Ahmed, IcardiFETHİYESPOR 1-2 GALATASARAY13' Fethiyespor, 13. dakikada Melih Okutan ile öne geçti. Ancak VAR incelemesinde ofsayt tespit edildi.36' Galatasaray penaltı kazandı. Kaleci Arda, Mauro Icardi'nin şutunu kurtardı. VAR incelemesinde penaltı sırasında Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girdiği tespit edildi. Arda, Icardi'nin ikinci penaltısını da kurtardı.İlk yarı 0-0 sona erdi.68' Galatasaray'ın Icardi ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.GOL | 73' Barış Alper Yılmaz serbest vuruştan ceza sahası içine ortaladı. Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşuyla top ağlara girdi: 0-1.GOL | 81' Mauro Icardi arka direğe kesti. Barış Alper Yılmaz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.GOL | 90' Fethiyespor, Uğur Ayhan ile farkı 1'e indirdi.