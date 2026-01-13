  • USD: 43,08 - 43,15
  • EURO: 50,26 - 50,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray ikinci yarıda güldü...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında Galatasaray deplasmanda Fethiyespor'u 2-1 yendi. Sarı kırmızılılar ikinci galibiyetini elde etti.

Ekleme: 13.01.2026 - 22:41 Güncelleme: 13.01.2026 - 22:49 / Editör: Ozge Selin
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında Fethiyespor, Galatasaray'ı konuk etti.

Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Galatasaray, 73'te Abdülkerim Bardakcı, 81'de Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle galibiyete uzandı. Ev sahibinde Uğur Ayhan 90'da ağları havalandırdı.

Galatasaray puanını 6 yaptı. Fethiyespor 1 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Fethiyespor: Arda Akbulut, Oğuz Yılmaz, Berkay Can, Şahan Akyüz, İrfan Akgün, Berat Satır, Cihan Kazan, Melih Okutan, Samet Asatekin, Ali Mert Aydın, Muhammet Enes Erdem

Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson Sanchez, Arda Ünyay, Kazımcan, Lemina, Gökdeniz, Yusuf, Eren, Ahmed, Icardi

Galatasaray ikinci yarıda güldü...

FETHİYESPOR 1-2 GALATASARAY

13' Fethiyespor, 13. dakikada Melih Okutan ile öne geçti. Ancak VAR incelemesinde ofsayt tespit edildi.

36' Galatasaray penaltı kazandı. Kaleci Arda, Mauro Icardi'nin şutunu kurtardı. VAR incelemesinde penaltı sırasında Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girdiği tespit edildi. Arda, Icardi'nin ikinci penaltısını da kurtardı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

68' Galatasaray'ın Icardi ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

GOL | 73' Barış Alper Yılmaz serbest vuruştan ceza sahası içine ortaladı. Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşuyla top ağlara girdi: 0-1.

GOL | 81' Mauro Icardi arka direğe kesti. Barış Alper Yılmaz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

GOL | 90' Fethiyespor, Uğur Ayhan ile farkı 1'e indirdi.

Bakan Bolat’tan Özgür Özel’e sert tepki: Bir siyasi acziyet ifadesi ve hayali senaryodur”
ABD Basınından çarpıcı iddia: Trump'ın özel temsilcisi Pehlevi ile görüştü!
Suriye'de YPG/SDG’nin karargâhına baskın! Çok sayıda araç ve mühimmat ele geçirildi
Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Arakçi ve Tom Barrack ile görüştü
Başbakan Jens-Frederik Nielsen sert çıkıştı: “Grönland ABD’ye ait olmayacak”
Yeni evleneceklere devlet desteği büyüyor! Gelir şartı yükseltildi, kapsam genişledi
Bakan Işıkhan, Somalili mevkidaşı ile bir araya geldi
ABD Başkanı Trump duyurdu: İranlılara yardım yolda
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haber'de! 'Mansur Yavaş Büyükşehir'e Küçük Geliyor'
Adliyede Dehşet! Savcı Hakimi Vurdu!
Bakan Işıkhan'dan CHP'ye çağrı! 'SGK borçlarınızı ödeyin'
Suriye’den YPG/SDG’ye uyarı! Fırat Nehri'nin batısı askeri alan ilan edildi
Türk SİHA'larında İtalya Dönemi!
Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda Konuşuyor
Bakan Kurum’dan Yarısı Bizden paylaşımı! 'Sağlam ve güvenli yuvalar hayal değil'
İsrail’de alarm zilleri çalıyor: Radar sistemlerini yanıltan teknoloji “BALKIN”
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Halep'in Temizlenmesi Önemli'
YÖK'ten Duyarlı Uyarı!
Kahraman Askerlerimiz Hayran Bıraktı!
Sosyal Medyada Siyonizm Tuzağı!
Meteoroloji Uyardı! 30 İle Sarı Kod...

Meteoroloji Uyardı! 30 İle Sarı Kod...

WhatsApp'ta Mesajlaşmak Keyifli Olacak!

WhatsApp'ta Mesajlaşmak Keyifli Olacak!

YouTube'daki ilginç video gündemde! 140 yıl sürüyor...

YouTube'daki ilginç video gündemde! 140 yıl sürüyor...

Adobe Desteğe Kavuştu!

Adobe Desteğe Kavuştu!

Apple'ın O Modeli İçin Heyecan Var Mı?

Apple'ın O Modeli İçin Heyecan Var Mı?

Orta okul ve liselerde yeni dönem! Karneyle birlikte verilecek

Orta okul ve liselerde yeni dönem! Karneyle birlikte verilecek