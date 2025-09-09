  • USD: 41,18 - 41,26
  • EURO: 48,30 - 48,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Osimhen'de Son Durum! Açıklandı...

Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlık geçiren Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Ekleme: 9.09.2025 - 12:40 Güncelleme: 9.09.2025 - 12:45 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Sabah
Galatasaray'da milli arada sakatlık yaşayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in sağlık durumu belli oldu.

Osimhen'de Son Durum! Açıklandı...

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama, ''Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır'' ifadeleri kullanıldı.
Özgür Türkiye'yi İngiltere'ye Şikayet Etti! Şok Tehdit...
Tüketici hakları için yeni adımlar: Bakan Bolat’tan yapay zeka ve denetim vurgusu
Trabzon'a 57 Milyarlık Yatırım! Murat Kurum Açıkladı...
Macron Köşeye Sıkıştı! 'Seçenek Azaldı'
CHP'de İl Binası Krizi! 'Tartışmaya Girmeyeceğiz'
Gürsel Tekin Yüzlerine Konuştu! 'Ben Arkadaş Değilim'
Cani Kadına Müebbet! Dna Raporu Ortaya Çıkardı...
Hani Her Şey İstanbul İçindi? Oturuma Katılmadılar...
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunacak
Baskıya Dayanamayıp CHP'den İstifa Etti! 'Bu Yapının İçinde Olmayacağım'
Hukuk Tanımaz CHP'den Provokasyon! İstanbul Savaşı...
Hain Saldırıya ilişkin İran'lı Şüpheli Gözaltında! Tam 27 Kişi...
Sumud Filosu'na Hain Pusu! Yine Alçaklaştılar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Hamas'tan İsrail'e Eşsiz Operasyon! Yeni Teklif...
Utanmaz Ali Mahir Şehitleri Alet Etti! Pes Dedirtti...
Kayyum Mekanda! Ortalık Karıştı...
MHP Lideri Bahçeli'den İzmir'deki hain saldırıya ilişkin açıklama: Esrar perdesi aralanacaktır
Saldırgan Hakkında Ne Biliyoruz ?
Başkan Erdoğan 2025- 2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor
Meteoroloji'den kritik uyarı: 4 bölgede kuvvetli yağış bekleniyor, ani su baskınlarına dikkat

Meteoroloji'den kritik uyarı: 4 bölgede kuvvetli yağış bekleniyor, ani su baskınlarına dikkat

Eczanelerde yeni dönem: 81 ilde uygulanmaya başladı! Tüm bilgiler aktarılacak

Eczanelerde yeni dönem: 81 ilde uygulanmaya başladı! Tüm bilgiler aktarılacak

'Kanlı Ay' tüm dünyada göz kamaştırdı! Tam 82 dakika sürdü

'Kanlı Ay' tüm dünyada göz kamaştırdı! Tam 82 dakika sürdü

Microsoft'a büyük şok! Dünya internetinin %17'sini taşıyordu...

Microsoft'a büyük şok! Dünya internetinin %17'sini taşıyordu...

Yapay Zeka İnsanlığı Yok Edecek!

Yapay Zeka İnsanlığı Yok Edecek!

Dua Etmek İçin 70 Yıl Beklediler!

Dua Etmek İçin 70 Yıl Beklediler!