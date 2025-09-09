Osimhen'de Son Durum! Açıklandı...
Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlık geçiren Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.
Galatasaray'da milli arada sakatlık yaşayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in sağlık durumu belli oldu.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama, ''Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır'' ifadeleri kullanıldı.
