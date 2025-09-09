Osimhen'de Son Durum! Açıklandı...

Galatasaray'da milli arada sakatlık yaşayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in sağlık durumu belli oldu.Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama, ''Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır'' ifadeleri kullanıldı.