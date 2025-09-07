Hedef Dünya Kupası! Rakip İspanya...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı Türkiye-İspanya maçıyla devam ediyor. Gürcistan deplasmanında 3-2 kazanarak gruba iyi bir başlangıç yapan A Milli Takım, E Grubu ikinci maçında İspanya’yı ağırlayacak. Konya’da taraftar desteğini arkasına alacak milliler, galibiyet peşinde olacak. Peki, Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte milli maç takvimi.
TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - İspanya maçı 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.
TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - İspanya maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca Exxen ekranlarından takip edilebilecek.
2026 FIFA DÜNYA KUPASI MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
7 Eylül - 21:45 : Türkiye - İspanya
11 Ekim - 21:45: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim - 21:45: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım - 20:00: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım - 22:45: İspanya - Türkiye
