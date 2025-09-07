Hedef Dünya Kupası! Rakip İspanya...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı Türkiye-İspanya maçıyla devam ediyor. Gürcistan deplasmanında 3-2 kazanarak gruba iyi bir başlangıç yapan A Milli Takım, E Grubu ikinci maçında İspanya’yı ağırlayacak. Konya’da taraftar desteğini arkasına alacak milliler, galibiyet peşinde olacak. Peki, Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte milli maç takvimi.