Hedef Dünya Kupası! Rakip İspanya...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı Türkiye-İspanya maçıyla devam ediyor. Gürcistan deplasmanında 3-2 kazanarak gruba iyi bir başlangıç yapan A Milli Takım, E Grubu ikinci maçında İspanya’yı ağırlayacak. Konya’da taraftar desteğini arkasına alacak milliler, galibiyet peşinde olacak. Peki, Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte milli maç takvimi.

Ekleme: 7.09.2025 - 09:21 Güncelleme: 7.09.2025 - 09:25 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Sabah
TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - İspanya maçı 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İspanya maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca Exxen ekranlarından takip edilebilecek.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

7 Eylül - 21:45 : Türkiye - İspanya

11 Ekim - 21:45: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim - 21:45: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım - 20:00: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım - 22:45: İspanya - Türkiye

