Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda yeni bir tarih yazdı Tayland'da finaldeyiz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Ekleme: 6.09.2025 - 13:58 Güncelleme: 6.09.2025 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da Japonya ile karşılaştı.

Tayland’ın Bangkok kentindeki Huamark Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-1 kazandı ve bu organizasyonda tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekibimizde Melissa Vargas 28 sayılık katkısıyla tarihi zaferde büyük rol oynadı.

Milli Takımımızın finaldeki rakibi Brezilya - İtalya karşılaşmasının kazananı olacak.

MELİSSA VARGAS'TAN 28 SAYILIK KATKI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Melissa Vargas'ı 13'er sayıyla Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar takip etti.

SANTARELLİ İKİNCİ KEZ BAŞARDI

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde Türkiye, Japonya'yı eleyerek Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Santarelli ise daha önce Sırbistan ile organizasyonun finalinde mücadele edip, altın madalyanın sahibi olmuştu.

Tecrübeli başantrenörün, milli takımla Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde, altın madalyası bulunuyor.

FERHAT AKBAŞ YARI FİNALE YÜKSELEREK TARİHE GEÇTİ

Dünya Şampiyonası'nda başarılı performans sergileyen Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, başkent Bangkok'ta oynanan çeyrek final maçında organizasyonun güçlü takımlardan Hollanda'yı 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Japonya, organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale yükselirken Ferhat Akbaş da Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör oldu.

TÜRKİYE 3-1 JAPONYA

1. SET SONUCU: Türkiye 16-25 Japonya
2. SET SONUCU: Türkiye 25-17 Japonya
3. SET SONUCU: Türkiye 25-18 Japonya
4. SET SONUCU: Türkiye 27-25 Japonya

SULTANLAR MADALYA KAZANMAYI GARANTİLEDİ

Diğer yandan Filenin Sultanları Japonya galibiyetiyle birlikte Dünya Şampiyonası tarihinde de ilk kez madalya kazanmayı garantiledi.

Karşılaşmanın ardından milli voleybolcularımız ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başantrenörü Daniele Santarelli görüşlerini şu sözlerle aktardı:

Eda Erdem: "Kızlar bütün yaz çalıştılar. Dünya Şampiyonası'na farklı bir kafa yapısıyla geldik. Bizi diri tutan da bu, herkes birbirine yardım ediyor. Bu takımla gurur duymamız gerekiyor. Bu kızlar bir harika."

İlkin Aydın: "Sevinçten ağlıyorum, inşallah yarın altın madalya alacağız."

Daniele Santarelli: "Kızlarla gurur duyuyorum."
