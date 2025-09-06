  • USD: 41,10 - 41,17
Bir zafer de 12 Dev Adam'dan! Çeyrek finaldeyiz

Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'nda finele yükselmesinin ardından bir güzel haber de basketboldan geldi. 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) grubunu 5'te 5 ile lider tamamlayan 12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç karşısına çıktı. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı milliler, Letonya'daki Arena Riga Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 85-79 kazandı.

EuroBasket 2025'te A Grubu'nda 5'te 5 yapan A Milli Basketbol Takımı, son 16 turunda TSİ 12.00'de parkeye çıktı. 12 Dev Adam, Letonya'da karşılaştığı rakibini 85-79'luk skorla devirdi. Milli Takım, çeyrek finalde Polonya - Bosna Hersek eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Bir zafer de 12 Dev Adam'dan! Çeyrek finaldeyiz

NAMAĞLUP GRUP LİDERİ
Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Rakiplerinin hepsini deviren Milli Takım, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile mücadele eden İsveç ise bir galibiyetle B Grubu'nu 4'üncü sırada bitirerek, adını son 16 turuna yazdırdı.

TÜRKİYE 69 - 63 İSVEÇ
1. periyot: 20 - 23

2. periyot: 37 - 42

3. periyot: 63 - 55

4. periyot: 85 - 79
