Rakibimiz İspanya! Hangi Kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasında ilk maçını dün oynayan milliler, Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı. Şimdi ise gözler İspanya maçına çevrildi. Peki, Türkiye İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar;

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda oynadığı ilk maçta Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Millilerimizin gollerini Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu (2) attı. Milliler gruptaki ikinci maçını İspanya'ya karşı oynayacak. Peki, Türkiye İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Türkiye-İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin TV8'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan deplasmanındaki ilk golü, 3. dakikada Mert Müldür'den geldi.Millilerin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin ilk golünü yine Mert Müldür atmıştı.Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan filelerini 2 kez havalandırdı.Ay-yıldızlı ekibin en uçtaki ismi olan Kerem, 41 ve 52. dakikalarda topu ağlara yolladı. Kerem'in ikinci golü öncesinde pası veren isim Yunus Akgün oldu.Kerem, A Milli Takım'da çıktığı 45. maçta gol sayısını 14'e yükseltti.