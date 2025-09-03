Kerem Aktürkoğlu Hayranı Rüzgar; Fenerbahçe'ye gitmesini kabullenemiyorum...

Kerem Aktürkoğlu hayranlığı ile tanınan Rüzgar Sevim, futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi sonrası duygu ve düşüncelerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıkladı.Kendini çok üzgün hissettiğini söyleyen Rüzgar, Kerem Aktürkoğlu’nu artık yalnızca milli maçlarda izleyeceğini belirterek, “Onu sadece Türkiye maçında izlerim. Fenerbahçe maçında onu izlemek istemem” dedi. Kerem’e sorularının da olduğunu belirten Rüzgar, “Hani Galatasaraylılığımızdan vazgeçmiyorduk? Sen neden vazgeçtin, diye sormak isterdim” dedi.Benfica döneminde Kerem’i yakından takip ettiğini aktaran Rüzgar, “Benfica’da, Fenerbahçe’ye gelmeden çok güzel bir gol attı. Benfica’daki tüm gollerini de izledim. Kerem abi için hayırlısını diliyorum” dedi. Çevresinden gelen tepkileri de paylaşan Rüzgar, “Fenerbahçeli tanıdıklarım ‘Fenerbahçeli olacak mısın’ diye sordu. Fenerbahçeli olmayı düşünmüyorum. Galatasaraylılarda daha çok Galatasaraylılığımdan dolayı sevindi ve Kerem abi gittiği için aslında onlar da üzüldüler ayrıca kızgınlar” ifadelerini kullandı.Kerem’in transferine dair şaşkınlığını dile getiren Rüzgar, “Kerem abi Galatasaraylı olduğuna hepimizi çok inandırdı. Fenerbahçe’ye gideceğini hiç düşünmemiştik” dedi.Kerem Aktürkoğlu formaları hakkında görüşünü açıklayan Rüzgar, “Kerem abinin ya Galatasaray formasını ya da Benfica formasını giymek isterim” diye konuştu.Yeni idolünü de açıklayan Rüzgar, “Fenerbahçe’de yok ama Galatasaray’da sevdiğim futbolcular var. Galatasaray’da Yunus abi var. Galatasaray’da şu an yeni en sevdiğim futbolcu Yunus abi. Yunus abi çok güzel oynuyor” ifadelerini kullandı.Son olarak Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe transferine alışamadığını belirten Rüzgar, “Kerem Aktürkoğlu’nun hala Fenerbahçe’ye gitmesini düşünemiyorum. Kerem abinin Fenerbahçe’ye gitmesini kabullenemiyorum” diye konuştu.