Bizim Çocuklar Gürcistan Karşısında! Montella Hangi Kadroyla Çıkacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda ilk maçına çıkacak olan A Milli Takım, perşembe günü Gürcistan’a konuk olacak. Mücadele saat 19.00’da TV8’den canlı yayınlanacak.

Ekleme: 3.09.2025 - 13:58 Güncelleme: 3.09.2025 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda perşembe günü Gürcistan ile karşılaşacak. Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00’da başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Müsabakayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Massa’nın yardımcıları Filippo Meli ve Stefano Alassio olacak. Dördüncü hakem ise Matteo Marcenaro.

Milliler, grupta Gürcistan’ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan ile mücadele edecek. Grubun diğer maçında Bulgaristan ile İspanya TSİ 21.45’te karşı karşıya gelecek. A Milli Takım ise ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü Konya’da İspanya’yı ağırlayacak.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na Avrupa’dan 16 takım katılacak. Gruplarını lider bitiren 12 takım doğrudan katılım hakkı elde ederken, diğer 4 takım play-off karşılaşmaları sonrası belli olacak.

Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın Gürcistan karşısında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 ise şöyle:

Uğurcan Çakır – Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu – Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü – Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu – Kenan Yıldız.

La Nina yolda! Eylül Ayında...

Dev firmaya şok! Kurul karar verecek...

Altın fiyatları zirvede: Gram altın 4 bin 600 seviyelerini aştı

WhatsApp kullananlar için köklü değişiklik! Yeni özelliğe çok şaşıracaksınız

Karanlık madde avı! Bilim insanları çalışıyor...

Bakan Uraloğlu duyurdu! Artık 10 kat daha...

