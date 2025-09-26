  • USD: 41,42 - 41,49
Okan Buruk kötü haberi duyurdu! 'Baygınlık geçirdi'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Lucas Torreira devre arasında bir baygınlık geçirdi maalesef, orada hızlıca onu Mario Lemina ile değiştirdik." dedi.

Ekleme: 26.09.2025 - 22:50 Güncelleme: 26.09.2025 - 22:50 / Editör: Ozge Selin
rendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"İKİ MAÇI DÜŞÜNÜYORUZ"

"Maç bittiği anda o sevinci, galibiyet sevincini, rekor kırmanın sevincini yaşayamadan içeriye girdik. Maçın son 15-20 dakikası yaptıklarımız... İlk yarıda daha bizim istediğimiz gibi oldu ama son bölümde özellikle son değişiklikler sonrası oyun olarak daha iyisini yapmamız gerekirdi. İki maçı düşünüyoruz. Bugün bizim için en büyük sıkıntı, hem bu maçı düşünmek hem de bir sonraki maçı düşünmekti."

"DEVRE ARASINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ"

"Lucas Torreira devre arasında bir baygınlık geçirdi maalesef, orada hızlıca onu Mario Lemina ile değiştirdik."

"HAZIR BİR ŞEKİLDE BU MAÇA ÇIKACAĞIZ"

"Büyük maçların atmosferi, büyük maçlarda oyuncuların hazırlanmaları farklı oluyor. Bunu daha iyi bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Daha önce yaptık. Liverpool, çok iyi ve formda bir takım. Kaybetmeden devam ediyorlar ligde. Zorlandıkları oldu ama hep kazanmasını bilen bir takım. Karşımızda geçiş hücumunu çok iyi yapan bir takım var. Çok daha hazır bir şekilde bu maça çıkacağımızı düşünüyorum."
Yola çıkacaklar dikkat! Trafiğe kapatılıyor: 5 gün sürecek

Saniyeler içinde kapatılabilecek! MASAK tarafından incelenecek

THY'den Dev Sipariş!

Şeker Tüketimi Etkinliği!

ABD Kömürden Kurtuluyor!

Türkiye-ABD Arasında Enerji Anlaşması!

