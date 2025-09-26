Galatasaray deplasmanda kazandı! 7'de 7 yaptı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Alanya Oba Stadı'nda oyananan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.Galatasararay'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mauro Icardi kaydetti.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 21'e yükseltirken Alanyaspor, 9 puanda kaldı.Gelecek hafta Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.