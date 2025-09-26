  • USD: 41,42 - 41,49
Galatasaray deplasmanda kazandı! 7'de 7 yaptı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Alanya Oba Stadı'nda oyananan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.

Galatasararay'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 21'e yükseltirken Alanyaspor, 9 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Yola çıkacaklar dikkat! Trafiğe kapatılıyor: 5 gün sürecek

Saniyeler içinde kapatılabilecek! MASAK tarafından incelenecek

THY'den Dev Sipariş!

Şeker Tüketimi Etkinliği!

ABD Kömürden Kurtuluyor!

Türkiye-ABD Arasında Enerji Anlaşması!

