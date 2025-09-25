  • USD: 41,40 - 41,47
UEFA'dan İsrail'e men hazırlığı! ABD'nin kararı gündem oldu

UEFA'nın, Gazze'ye yaptığı saldırıların ardından UEFA Yönetim kurulu üyelerinin oylama yaptığı ve üyelerin büyük çoğunluğunun cezayı desteklediği belirtildi.

İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırıma futbolda tepkiler büyürken İsrail'in turnuvalardan men konusu UEFA'nın bir numaralı gündemi oldu.

The Times'ta yer alan habere göre; BM'nin Gazze konusundaki çağrıları ve çoğunluk yöneticilerinin desteğiyle UEFA'nın önümüzdeki hafta İsrail'i müsabakalardan men etme kararı alacağı belirtildi.

Haberde, UEFA'nın İsrail'i men edip etmeme konusunda kararını önümüzdeki hafta açıklayacağı, UEFA Yönetim kurulu üyelerinin oylama yaptığı ve yapılan oylama sonucunda büyük çoğunluğunun cezayı desteklediği dile getirildi.

Sky Sports'un haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesi İsrail'in elemelerden men edilmesini istemediği belirtildi.
Meteoroloji Uyardı! Perşembe Gününe Dikkat...

Otomobil Devi Akıllı Sürüş Ortaklığına Giriyor!

PlayStation'dan İlginç Ödül Programı!

Xiaomi Yeni Nesil Ürünleri Tanıttı!

En İyi Video Çeken Telefon!

Harita Uygulaması Bulanık Görüntülerden Kurtuldu!

